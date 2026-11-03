TP Hồ Chí Minh tăng tốc khám sức khỏe toàn dân giai đoạn nước rút cuối năm

Ngày 3/11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, các địa phương trên địa bàn đã khám sức khỏe cho gần 7 triệu người dân, đạt 54% dân số.

Trong những tháng cuối năm, Thành phố sẽ điều phối nhân lực, linh hoạt bố trí lịch khám ngoài giờ và đẩy mạnh cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 100% người dân trong năm 2026.

Theo số liệu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 2/11, toàn ngành Y tế Thành phố đã khám sức khỏe cho 6.916.175 người, đạt 54% tổng dân số. Đáng chú ý, có 4 địa phương ghi nhận số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số, gồm phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng.

Một số địa phương khác cũng đạt tỷ lệ khám cao như phường Long Phước (93,76%), xã Phước Hòa (87,70%), xã Bà Điểm (86,67%) và xã Hiệp Phước (85,79%). Tính đến nay đã có 104 xã, phường đạt tỷ lệ khám trên 50%.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả trên có được nhờ sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của nhiều địa phương.

Thời gian qua, nhiều xã, phường đã triển khai những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế, kể cả tổ chức khám sức khỏe vào buổi tối, ngày nghỉ, đưa các đội khám lưu động đến khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia. Đơn cử như phường Bình Tây, phường An Đông, phường Chánh Hưng… đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân ngoài giờ hành chính, kéo dài đến 20 giờ tối trong hơn một tháng qua.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Tây, cách tổ chức này giúp nhóm người khó thu xếp thời gian khám ban ngày, đặc biệt là lao động tự do, người làm việc trong giờ hành chính, người lớn tuổi sống một mình, không có người thân đưa đi khám... thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với khám sức khỏe toàn dân.

“Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các trạm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Những cách làm hiệu quả này cần được tiếp tục chia sẻ, nhân rộng trong toàn Thành phố," ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy hiện vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 40%, trong đó thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh (32,96%), tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35,07%), phường An Lạc (35,65%), phường Bình Trị Đông (35,76%), phường Bến Thành (36,72%)…

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đơn vị này có công văn đề nghị chính quyền các địa phương rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, kịp thời tăng cường các đội khám lưu động, huy động sự hỗ trợ của các bệnh viện để tăng tốc khám sức khỏe toàn dân. Sở Y tế sẽ điều phối nhân lực khám sức khỏe từ những địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ sang hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn.

Trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ không chỉ là nâng cao số lượt khám mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, bảo đảm chất lượng khám và cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026, Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hồng Bàng khám sức khỏe cho người dân phường Bình Qưới, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân 168 phường, xã, đặc khu cần rà soát, lập danh sách cụ thể số người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khám hết số người còn lại, ưu tiên nhóm yếu thế và các địa bàn có tỷ lệ khám thấp; chỉ đạo các cơ sở khám sức khỏe chủ động tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, phối hợp hỗ trợ các địa phương còn tỷ lệ khám thấp.

Các cơ sở khám sức khỏe tăng cường kiểm soát chất lượng, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; phối hợp rà soát, đối chiếu dữ liệu khám, điều trị định kỳ, hạn chế trùng lặp và bảo đảm quyền lợi của người dân. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn liền với bảo đảm chất lượng khám sức khỏe, tính chính xác của dữ liệu và quản lý sức khỏe người dân sau khám, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách liên tục, toàn diện và bền vững.

“Tinh thần chung là phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026," Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh./.

Đề xuất tăng thời hạn phiếu chuyển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên 20 ngày Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử và có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay.