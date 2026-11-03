Hà Nội đẩy nhanh triển khai các dự án hồ điều hòa

Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai các dự án hồ điều hòa, kết nối với hệ thống thoát nước nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm úng ngập và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị bền vững. Nhiều công trình đã hỗ trợ tiêu thoát nước trong quá trình thi công, đồng thời tiếp tục hoàn thiện bờ kè, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, các dự án hồ điều hòa đang được triển khai tại nhiều khu vực của thành phố, trong đó một số công trình đặt mục tiêu hoàn thành trong quý 4/2026.

Tại phía Tây Thủ đô, hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, có diện tích 31,5ha, hiện đã hoàn tất các công đoạn quan trọng gồm đào lòng hồ và thi công kè bằng cọc bêtông dự ứng lực. Dù chưa hoàn thiện toàn bộ, hồ đã hỗ trợ tiêu thoát nước từ tháng 5/2026, góp phần giảm tải cho Trạm bơm Đồng Bông 1. Theo báo cáo, công trình dự kiến góp phần xử lý khoảng 8 điểm ngập úng xung quanh khu vực Mỹ Đình.

Đối với cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 tại xã An Khánh, hồ Yên Nghĩa 2 đã cơ bản vận hành. Hồ Yên Nghĩa 1 có diện tích 20ha đang tập trung đào đất, lắp đặt hệ thống cống kết nối, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2026.

Tại phía Đông Thủ đô, dự án hồ điều hòa Cự Khối, phường Long Biên, có diện tích mặt nước khoảng 30,25ha, đang được đẩy nhanh thi công. Theo kế hoạch, phần lòng hồ và hệ thống mương bao sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026; toàn bộ dự án dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.

Hồ điều hòa Cự Khối sẽ kết nối đồng bộ với trạm bơm Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn, hình thành hệ thống tiêu thoát nước liên hoàn cho khu vực phía Đông. Việc triển khai đồng thời hồ điều hòa, mương bao và các công trình kết nối hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành của cả hệ thống.

Tại phường Đông Ngạc, hồ điều hòa Thụy Phương 2 có diện tích 14,5ha đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp chính, sẵn sàng vận hành phục vụ phòng, chống mưa bão. Các hạng mục cảnh quan như mái kè, lan can, đường dạo và chiếu sáng đang tiếp tục được hoàn thiện.

Hai dự án hồ Chèm và hồ Liên Mạc 1, cũng thuộc phường Đông Ngạc, có diện tích lần lượt 9 ha và 13 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các công trình do Tập đoàn Vingroup tài trợ thi công, đang được tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp,” đặt mục tiêu hoàn thành trong quý 4/2026.

Tính đến tháng 10/2026, khối lượng đào lòng hồ Chèm đạt 83.256m3. Dự án hồ Liên Mạc 1 đạt khoảng 15% khối lượng; các nhà thầu tập trung đào, vận chuyển đất, thi công kênh tiêu chính.

Trong hai tháng cuối năm 2026, thành phố Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Các dự án thoát nước và công trình hạ tầng dân sinh được ưu tiên nguồn lực.

Cùng với tiến độ xây dựng, việc hoàn thiện các tuyến cống, mương và kết nối hồ điều hòa với trạm bơm, hệ thống thoát nước chung là những hạng mục quan trọng đang được triển khai. Qua đó, từng bước tăng năng lực phòng, chống ngập úng, chủ động ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan và cải thiện môi trường sống của người dân Thủ đô./.

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