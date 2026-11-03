Triệt phá nhóm gây 8 vụ trộm, cướp tài sản trên tuyến sông Đồng Nai​

Sáng 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá nhóm đối tượng sử dụng xuồng máy hoạt động trên tuyến sông Đồng Nai, thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản tại các khu vực ven sông thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ việc liên quan, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản,” “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các địa bàn tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình. Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nhà dân, công trình, cơ sở kinh doanh, sau khi lấy tài sản nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Hữu Bình (sinh năm 1996, cư trú tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu liên quan. Ngày 11/10/2026, tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, thành phố Đồng Nai, Công an bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1993). Tang vật thu giữ gồm 615 đoạn dây điện lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng. Quang khai nhận biết số tài sản này do trộm cắp mà có.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ thêm 5 đối tượng liên quan, gồm Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền, Nguyễn Minh Thuận, Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Thủ đoạn của nhóm là sử dụng xuồng máy di chuyển trên các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, bến xe, sà lan và công trình ven bờ. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng chuẩn bị dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nếu bị phát hiện.

Các đối tượng và tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Điển hình, trong một vụ việc ngày 20/7/2025 tại khu vực dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước, sau khi lấy tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng dao đe dọa rồi cùng đồng bọn tẩu thoát bằng xuồng. Nhóm này còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm bình ắc quy, dầu, két sắt chứa tiền, vàng và dây cáp điện tại các địa bàn ven sông.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, ôtô tải, 3 dao, một rựa, khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng cùng nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc cắt, tuốt dây điện và một số trang sức liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các vụ việc liên quan. Công an Thành phố đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin./.

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