Người dân tái định cư ở Mường Xén đã nhận được khoản hỗ trợ di dời 40 triệu đồng

Ngày 3/11, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai các thủ tục chi trả khoản hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hộ dân tái định cư tại bản Hòa Sơn, xã Mường Xén.

Cụ thể, tại Văn bản số 612/KTHT-PTNT, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An hướng dẫn, chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP nhằm giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sửa chữa, xây dựng nhà ở tại nơi ở cũ.

Trong khi đó, chính sách theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh là khoản hỗ trợ trực tiếp để người dân di dời người và tài sản đến xây dựng nhà ở tại khu tái định cư tập trung (nơi ở mới).

Như vậy, hai chính sách có sự khác biệt về đối tượng và nội dung hỗ trợ, do đó 38 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP vẫn được hưởng khoản hỗ trợ di dời 40 triệu đồng/hộ theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND.

Ngay sau khi nhận được hướng dẫn, Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại trước ngày 30/11/2026.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã đã phê duyệt kinh phí đợt 2 và tổ chức chi trả 360 triệu đồng cho 9 hộ dân đầu tiên với mức 40 triệu đồng/hộ theo quy định.

Đối với 9 hộ chưa hoàn thành nhà ở, Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý bản làm việc trực tiếp với từng hộ để ký cam kết hoàn thành xây dựng và di dời chậm nhất ngày 30/11/2026.

Riêng 3 hộ mới chỉ dựng khung nhà lắp ghép sau hơn một năm, nếu không thực hiện đúng cam kết, xã sẽ hủy kết quả bốc thăm để bố trí cho các hộ khác có nhu cầu.

Đối với 28 hộ đã xây dựng xong nhà nhưng chưa chuyển đến, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu di chuyển toàn bộ người và tài sản vào khu tái định cư trước ngày 20/11/2026.

Đồng thời, xã thành lập tổ công tác kiểm tra thực địa, xử lý nghiêm 14 hộ có hành vi vi phạm quy định về xây dựng, lấn chiếm đất đai tại nơi ở mới.

Đối với 1 lô đất chưa tổ chức bốc thăm và 2 lô đất của các hộ xin rút do đã ổn định cuộc sống tại nơi ở cũ, Ủy ban Nhân dân xã sẽ rà soát, bình xét bổ sung các hộ gia đình thực sự có nhu cầu theo đúng quy trình hiện hành.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân xã đã thu hồi 22 giấy chứng nhận cũ để thực hiện thủ tục cấp mới tại khu tái định cư ngay trong năm 2026.

Đối với các hộ chưa nộp hoặc còn thiếu giấy tờ do thất lạc, bị lũ cuốn trôi, xã cử cán bộ hướng dẫn cụ thể từng trường hợp, phấn đấu hoàn thành việc phân loại hồ sơ trước ngày 20/11/2026.

Trước đó, ngày 30/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có bài viết “Để người dân tái định cư an tâm”, phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét năm 2020 tại bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, dù đã chuyển đến khu tái định cư tập trung bản Hòa Sơn trong thời gian dài nhưng vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ di dời 40 triệu đồng/hộ như chính quyền thông báo trước đó.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén, trong tổng số 55 hộ tái định cư, có 38 hộ đã nhận kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND quy định nguyên tắc hỗ trợ “chỉ hỗ trợ một lần”; trường hợp có nhiều chính sách khác nhau thì người dân chỉ được lựa chọn một chính sách.

Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã chưa có đủ cơ sở xác định hai khoản hỗ trợ này có cùng nội dung hay không.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân xã đã có văn bản xin ý kiến, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể./.

Tập trung nguồn lực bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở Từ những ngôi nhà mới đang dần thành hình đến công trường gia cố tuyến giao thông huyết mạch, các giải pháp được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, giúp người dân yên tâm sinh sống.