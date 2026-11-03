Phiên chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2026 trở lại, mang theo phép màu tuyết rơi

Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, Phiên chợ Giáng sinh Four Points by Sheraton Đà Nẵng 2026 sẽ trở lại vào ngày 12/12, mang đến không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí đặc sắc dành cho người dân địa phương và du khách.

Đặc biệt, sự kiện năm nay sẽ có màn trình diễn “Snowfall Moment”- khoảnh khắc tuyết rơi kỳ diệu, hứa hẹn đưa không khí mùa đông cổ tích đến với thành phố biển Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, phiên chợ sẽ diễn ra từ 16 giờ đến 21 giờ ngày 12/12/2026 tại khu vực sảnh chính khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng và đường Trần Hữu Tước, phường An Hải.

Với chủ đề hướng đến những trải nghiệm Giáng sinh đầy màu sắc, sự kiện tiếp tục là điểm hẹn dành cho các gia đình, nhóm bạn và du khách muốn tận hưởng không khí lễ hội cuối năm bên bờ biển.

Điểm nổi bật của phiên chợ năm nay là sự góp mặt của hơn 50 gian hàng, mang đến nhiều lựa chọn mua sắm và khám phá dành cho khách tham quan. Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm, từ quà tặng Giáng sinh, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sáng tạo đến đặc sản địa phương và nhiều mặt hàng phục vụ mùa lễ hội.

Đây không chỉ là dịp để người dân và du khách tìm kiếm những món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè trong dịp Giáng sinh và năm mới, mà còn tạo cơ hội kết nối, quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhà cung cấp địa phương. Không gian phiên chợ được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mua sắm gần gũi, sinh động, kết hợp giữa nét truyền thống và phong cách lễ hội hiện đại.

Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất tại sự kiện là chương trình “Snowfall Moment” - khoảnh khắc tuyết rơi được dàn dựng riêng cho phiên chợ Giáng sinh năm nay. Lấy cảm hứng từ hình tượng Nàng Tuyết (The Snow Maiden) trong văn hóa dân gian Nga, chương trình đưa người xem bước vào hành trình cổ tích đi tìm bông tuyết đầu tiên.

Thông qua cách kể chuyện kết hợp trình diễn sân khấu và hiệu ứng ánh sáng, câu chuyện về Nàng Tuyết sẽ dẫn dắt khách tham quan qua những khoảnh khắc kỳ diệu trước khi tuyết bất ngờ xuất hiện. Không gian lễ hội khi ấy được phủ lên sắc màu lung linh, huyền ảo, tái hiện khung cảnh mùa đông đặc trưng giữa lòng thành phố biển nhiệt đới.

Được thiết kế dành riêng cho phiên chợ năm nay, “Snowfall Moment” hứa hẹn trở thành trải nghiệm khác biệt, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho mùa Giáng sinh tại Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội để các gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, tận hưởng không khí Giáng sinh theo cách mới mẻ, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân và bạn bè.

Bên cạnh trải nghiệm tuyết rơi, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Các màn trình diễn nghệ thuật sôi động của nhóm nhảy Jan Dance sẽ góp phần khuấy động không khí lễ hội. Khách tham quan cũng có thể tham gia những trò chơi tương tác, nhận nhiều phần quà thú vị và thử vận may tại chương trình bốc thăm may mắn.

Khu vực ẩm thực cũng là một điểm dừng chân hấp dẫn với thực đơn phong phú, kết hợp các món ăn đặc trưng mùa Giáng sinh, ẩm thực truyền thống Việt Nam cùng nhiều món ngon và thức uống đến từ các quốc gia trên thế giới. Sự đa dạng về ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khách tham quan mà còn góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa ẩm thực, nơi những hương vị truyền thống và quốc tế cùng hội tụ trong không khí lễ hội cuối năm.

Việc tổ chức phiên chợ Giáng sinh thường niên tại Đà Nẵng góp phần đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch gắn với không khí lễ hội cuối năm tại địa phương.

Với sự kết hợp giữa hơn 50 gian hàng mua sắm, không gian ẩm thực đa quốc gia, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và đặc biệt là trải nghiệm tuyết rơi “Snowfall Moment”, Phiên chợ Giáng sinh tại Đà Nẵng hứa hẹn mang đến một điểm hẹn hấp dẫn trong mùa lễ hội.

Không chỉ là nơi mua sắm và thưởng thức ẩm thực, phiên chợ còn mở ra không gian gặp gỡ, kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, bạn bè. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, giải trí và du lịch của thành phố Đà Nẵng trong dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2027./.

Sắc màu cuộc sống: Giáng sinh đến sớm tại Philippines Tại Philippines, nơi có đông tín đồ Công giáo, tháng 9 cũng đồng nghĩa với sự khởi đầu của mùa Giáng sinh kéo dài suốt 4 tháng, thường được gọi là “ber months.”