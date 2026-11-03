Bắc Ninh: Lan tỏa những câu chuyện xúc động về tình đồng đội, tri ân liệt sỹ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động Giải báo chí với chủ đề “Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội”.

Giải nhằm tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa những câu chuyện nhân văn, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công với cách mạng. Địa phương hiện không còn gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, không có gia đình chính sách ở nhà dột nát.

Đối với những gia đình có nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở, thành phố cùng các ngành, đoàn thể có hình thức hỗ trợ kịp thời. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, các cấp, ngành thành phố đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao.

Đến nay, nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ, thu nhận 2.147 mẫu (đạt 77,8%), hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ đạt 90,8%. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai thường xuyên.

Kết quả này tạo cơ sở để thành phố tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ngoài nghĩa trang, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2027, gắn với giai đoạn 2 của chiến dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Xuân Lợi đánh giá cao việc Hội Nhà báo thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Giải báo chí “Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Ban Tổ chức giải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên định hướng, theo dõi tiến độ, thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, tuyển chọn, chấm và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử trên địa bàn cần tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ giải, động viên đội ngũ làm báo tham gia.

Giải báo chí “Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội” nhằm tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác đền ơn đáp nghĩa; khẳng định trách nhiệm chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng; tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tác phẩm tham dự giải được khuyến khích phản ánh những phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng”; các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chăm lo người có công; những tấm gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ vượt khó vươn lên trong học tập, lao động, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.

Khám bệnh miễn phí cho các thương, bệnh binh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Đặc biệt, giải chú trọng các tác phẩm phản ánh hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; những câu chuyện xúc động trong hành trình đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Ban Tổ chức mong muốn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, hội viên Hội Nhà báo và những người làm báo đi sâu vào thực tiễn, tìm đến các nhân chứng lịch sử, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người đang âm thầm nối dài nghĩa tình đồng đội. Các tác phẩm cần bảo đảm tính chính xác, khách quan, tôn trọng sự thật lịch sử và nhân vật; lấy chiều sâu nội dung, giá trị nhân văn và hiệu quả xã hội làm thước đo chất lượng.

Giải được tổ chức với bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, bao gồm ảnh báo chí theo quy định. Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 22 giải, tổng trị giá 240 triệu đồng; trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích và 2 giải “Nhân vật điển hình, tiêu biểu”.

Tác phẩm dự thi phản ánh hoạt động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đã được đăng tải hoặc phát sóng trong thời gian từ ngày 30/6/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi không quá 3 tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/5 đến hết ngày 30/6/2027 tại Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7/2027./.

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