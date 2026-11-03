Lương tối thiểu chính thức tăng từ đầu năm 2027, mức thấp nhất là 4,04 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ.

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại vùng 1 tăng từ 5.310.000 đồng lên 5.700.000 đồng, tương ứng mức tăng 390.000 đồng; vùng 2 tăng từ 4.730.000 đồng lên 5.080.000 đồng, tăng 350.000 đồng.

Tại vùng 3, mức lương tối thiểu tháng tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tăng 310.000 đồng; vùng 4 tăng từ 3.700.000 đồng lên 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng so với mức quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ.

Nghị định cũng quy định mức lương tối thiểu giờ vùng 1 tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng 2 tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng 3 tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng và vùng 4 tăng từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Nghị định áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu.

Quy định về áp dụng mức lương tối thiểu

Nghị định nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ. Mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, mức lương khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ.

Việc quy đổi được thực hiện trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động.

Mức lương tối vùng theo tháng kể từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần, chia cho 12 tháng; hoặc bằng mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc bằng mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần hoặc ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần hoặc ngày; hoặc bằng mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Rà soát các thỏa thuận, bảo đảm quyền lợi người lao động

Theo nghị định, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của mình để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Người sử dụng lao động không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Những nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các nội dung này bao gồm chế độ trả lương đối với người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Đối với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương cao hơn ít nhất 5%; với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường./.

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