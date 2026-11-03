Lâm Đồng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ

Sáng 3/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và đơn vị thu mẫu GeneViet triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin theo dòng mẹ, đợt 2 năm 2026.

Hoạt động diễn ra đồng thời tại các điểm thu mẫu tập trung và theo hình thức lưu động, hướng đến mục tiêu bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của hàng nghìn gia đình.

Tại phường Mũi Né, cùng với Công an phường, tổ công tác lưu động của Công an tỉnh trực tiếp đến các gia đình rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sỹ tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh nặng, gặp khó khăn trong đi lại. Tổ công tác đã đến tận nhà lấy mẫu cho 6 trường hợp là anh, chị, em ruột cùng mẹ đẻ với liệt sỹ. Từng mẫu sinh phẩm được thu nhận theo đúng quy trình chuyên môn, đúng quy định. Tổ lưu động còn mang theo sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của những người đang tiếp nối hành trình đền ơn đáp nghĩa.

Với nhiều gia đình, việc được lấy mẫu ADN ngay tại nhà đã mở thêm hy vọng sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân.

Ở tổ dân phố 8, phường Mũi Né, cụ Nguyễn Thị Tiếp, sinh năm 1947, là chị gái của hai liệt sỹ Nguyễn Văn Nô (hy sinh ngày 1/9/1968) và Nguyễn Văn Ốm (hy sinh ngày 6/4/1973). Đến nay, thông tin về nơi an táng của cả hai liệt sỹ vẫn chưa được xác định. Tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm, nhưng nỗi mong ngóng tin tức về hai người em của cụ Tiếp chưa bao giờ nguôi.

Với cụ, việc được lấy mẫu ADN không chỉ là thực hiện một thủ tục chuyên môn mà còn là thêm một cơ hội để tìm lại thông tin về những người thân đã nằm xuống, đưa các em trở về trong ký ức trọn vẹn của gia đình.

Cụ Tiếp xúc động chia sẻ các em hy sinh khi còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Chỉ khi nào biết rõ nơi người thân đang nằm ở đâu thì lúc đó gia đình mới yên lòng.

Cũng mang trong mình nỗi mong mỏi, ông Trần Văn Hùng, ở tổ dân phố 2, phường Mũi Né hy vọng việc cung cấp mẫu sinh phẩm ADN sẽ giúp gia đình tìm được nơi yên nghỉ của người anh trai là liệt sỹ Trần Văn Năm.

Ông Hùng có 2 người anh trai là liệt sỹ. Người anh cả đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Riêng liệt sỹ Trần Văn Năm hy sinh năm 1966, đến nay vẫn chưa xác định được thông tin về phần mộ.

Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Hùng kiên trì tìm kiếm nhưng những manh mối ít ỏi khiến hành trình tìm kiếm người thân gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi được chính quyền địa phương và công an phường thông báo về việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình ông không giấu được niềm vui và hy vọng. Gia đình ông rất vui mừng và cảm kích khi Đảng, Nhà nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; hy vọng anh trai ông và các liệt sỹ sớm được xác định danh tính, trở về với quê hương.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đợt cao điểm lần 2 năm 2026, toàn tỉnh thành lập 5 tổ công tác, gồm 2 tổ lấy mẫu cố định tại trụ sở công an các xã, phường và 3 tổ lưu động. Dự kiến, các lực lượng sẽ thu nhận khoảng 1.074 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc rà soát, tuyên truyền, vận động và thu nhận mẫu sinh phẩm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trong đợt triển khai đầu tiên, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) và đơn vị thu mẫu GeneViet tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin, gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn tỉnh đã thành lập 16 điểm thu nhận mẫu tập trung, thu được 1.371/1.366 mẫu sinh phẩm thân nhân theo dòng mẹ (họ ngoại), đạt 100,37% chỉ tiêu, vượt 5 mẫu so với kế hoạch. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một nguồn dữ liệu khoa học phục vụ quá trình đối chiếu, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin./.

Lâm Đồng: Tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực trọng điểm Trong năm 2027, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung đẩy mạnh khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới; ưu tiên những khu vực đã có nguồn tin xác thực.