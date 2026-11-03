Quảng Trị: Sạt lở bờ kè sông Thạch Hãn, đường dân sinh bị đe dọa

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục diễn biến phức tạp, gây hư hỏng công trình hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và đời sống của người dân.

Đáng chú ý, bờ kè sông Thạch Hãn, đoạn qua khu vực Trà Liên Đông, thôn Bắc Long, xã Ái Tử bị sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài khoảng 1.000m, trong khi tuyến đường ĐH49 qua thôn 2 Nhan Biều, xã Triệu Phong xuất hiện điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại xã Ái Tử, ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 10/2026 đã khiến bờ kè sông Thạch Hãn, đoạn qua khu vực Trà Liên Đông, thôn Bắc Long xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, sụt lún mới. Đất ven bờ sông bị sụt xuống, làm thay đổi hiện trạng địa hình, phá hỏng kết cấu bờ kè và tuyến đường dân sinh liền kề. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu vực.

Người dân sinh sống dọc sông Thạch Hãn, khu vực Trà Liên Đông, thôn Bắc Long cho biết, tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là sau mỗi đợt mưa lũ, khiến các hộ sinh sống ven sông luôn lo lắng, bất an.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và khẩn trương gia cố, khắc phục các đoạn kè bị sạt lở, hạn chế nguy cơ sạt trượt lan rộng, bảo đảm an toàn cho người dân và việc đi lại.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử, chiều dài bờ kè sông Thạch Hãn đoạn qua khu vực Trà Liên Đông, thôn Bắc Long bị sạt lở khoảng 1.000m; tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng với chiều dài tương ứng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 16 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã thông tin, cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời phối hợp với các thôn và đơn vị liên quan theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử Nguyễn Đức Long cho biết, do phạm vi và mức độ sạt lở nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến công trình bờ kè sông và kết cấu đường dân sinh, việc xử lý triệt để cần có khảo sát, đánh giá chuyên môn, phương án kỹ thuật phù hợp và nguồn kinh phí lớn, vượt quá khả năng tự cân đối của địa phương.

Ủy ban Nhân dân xã đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng để hướng dẫn giải pháp ứng phó, xử lý. Đồng thời, đề nghị quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các giải pháp khẩn cấp, gia cố, sửa chữa hoặc xây dựng lại những đoạn bờ kè hư hỏng nghiêm trọng, bảo đảm ổn định bờ sông và bảo vệ khu dân cư, công trình hạ tầng lân cận.

Tại xã Triệu Phong, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở taluy tuyến đường ĐH49, đoạn qua thôn 2 Nhan Biều, khiến đất đá tràn xuống, ăn sâu vào mặt đường, làm thu hẹp phần đường lưu thông.

Tuyến đường ĐH49 qua thôn 2 Nhan Biều, xã Triệu Phong, xuất hiện điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ghi nhận, phạm vi tuyến đường bị ảnh hưởng sạt lở khoảng 100m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng khi có mưa lớn và lũ tiếp theo. Đáng chú ý, ngày 30/10, tại khu vực Bàu nước, thôn 2 Nhan Biều xảy ra một điểm sạt lở có chiều dài khoảng 7m, ăn sâu vào lòng đường khoảng 2m. Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động lưu thông trên tuyến ĐH49 và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến một hộ dân trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Triệu Phong đã phối hợp với Công an xã triển khai biển cảnh báo, rào chắn, thông báo cấm ôtô lưu thông qua đoạn đường sạt lở cho đến khi có thông báo mới, khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn tuyến đường khác để bảo đảm an toàn.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong, các biện pháp cảnh báo, rào chắn hiện nay chỉ mang tính chất tạm thời. Tuyến đường ĐH49 có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và sinh hoạt của Nhân dân. Nếu không được khắc phục kịp thời, sạt lở có thể tiếp tục lan rộng, gây hư hỏng nghiêm trọng hơn đối với công trình, ảnh hưởng đến việc lưu thông và đời sống người dân.

Để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và ổn định đời sống người dân, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp để địa phương triển khai khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH49. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật và các thủ tục cần thiết để sớm triển khai công trình.

Trước diễn biến mưa lũ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc sớm kiểm tra, đánh giá và bố trí nguồn lực xử lý các điểm sạt lở là yêu cầu cấp thiết, nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn./.

Quảng Trị: Sống thấp thỏm bên bờ sông Thạch Hãn sạt lở, người dân mong sớm an cư Người dân sinh sống ven bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở đang ngày đêm lo lắng cho sự an toàn, mong sớm có giải pháp căn cơ để bảo vệ đất đai, ổn định đời sống và sản xuất.