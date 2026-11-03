Quảng Ngãi: Thủy điện Đakđrinh dừng phát điện để tích nước giữa mùa mưa

Do ảnh hưởng của El Nino, lượng nước mưa về hồ chứa sụt giảm nghiêm trọng, Công ty cổ phần Thủy điện Đắkđrinh (Quảng Ngãi) đã phải ngừng phát điện để tích trữ nước, phục vụ nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc và cung cấp nước cho hoạt động sản xuất trong Khu kinh tế Dung Quất.

Hồ chứa thủy điện Đắkđrinh có dung tích thiết kế 248 triệu m3, là hồ chứa thủy điện lớn nhất phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Duy Nghĩa, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến lượng nước về hồ đang thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Đang trong tháng cao điểm mùa mưa nhưng lưu lượng nước về hồ đo được trong những ngày qua chỉ đạt trung bình khoảng 20m3/giây.

Theo thiết kế, hồ chứa thủy điện Đắkđrinh có mực nước dâng bình thường là 410m, nhưng đến ngày 30/10, mực nước tại hồ ở cao trình 377m (xấp xỉ mực nước chết 375m).

"Từ ngày 1/11 thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, công ty đã dừng phát điện, tích nước. Đến ngày 3/11, mực nước tại hồ đã tích thêm được 4m, ở cao trình 379m, nhưng hiện mực nước tại hồ vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường 31m. Trong thời gian tới nếu không có mưa, tình hình sẽ rất khó khăn cho việc tích nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2027 và nhu cầu sử dụng nước tại các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi," ông Nghĩa cho biết.

Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc theo Quyết định 911 QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ chứa thủy điện Đăkđrinh ngoài vai trò phát điện còn tham gia chi phối trong cắt lũ, đảm bảo cung ứng nước cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết để ứng phó với El nino, đảm bảo nguồn nước cho vùng hạ lưu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị có liên quan hạn chế huy động phát điện, ưu tiên tích nước tại hồ chứa tại Nhà máy thủy điện Đăkđrinh đến hết ngày 30/11.

Bên cạnh đó, từ tháng 12/2026 trở đi, căn cứ diễn biến thực tế nguồn nước, mực nước tại hồ, các cơ quan có liên quan cần linh hoạt kế hoạch phát điện, ưu tiên duy trì mực nước hồ hợp lý, không khai thác sâu mực nước lòng hồ trong thời điểm không khẩn cấp, đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn cấp nước cho hạ du./.

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