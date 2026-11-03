Đà Nẵng rà soát các trung tâm ngoại ngữ sau vụ khởi tố Giám đốc Trung tâm Thiên Lập Nhân

Liên quan vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân Trương Văn Thiên Tư bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thông tin về quá trình quản lý, kiểm tra hoạt động của trung tâm này; đồng thời cho biết sẽ triển khai các giải pháp bảo đảm quyền học tập của học sinh có liên quan và tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng), ngày 29/10, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chỉ được cấp phép đào tạo tiếng Anh cho thiếu niên, không được phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và liên kết đào tạo với nước ngoài. Tuy nhiên, ông Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5-16 tuổi với mức học phí 7-8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định ông Tư đã đưa ra thông tin sai sự thật, sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin với phụ huynh, khiến nhiều gia đình cho con nghỉ học tại các trường phổ thông chính quy để chuyển sang học tại trung tâm.

Trung tâm từng bị kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư làm chủ đầu tư, được cấp phép thành lập và hoạt động từ năm 2017 với chương trình tiếng Anh dành cho thiếu niên. Trung tâm từng có 3 cơ sở tại các đường Hải Phòng, Văn Tiến Dũng và Nguyễn Tất Thành. Ngày 7/1/2026, Sở ban hành quyết định giải thể trung tâm theo đề xuất của đơn vị.

Trước đó, ngày 28/8/2024, Sở nhận được phản ánh của công dân về hoạt động của trung tâm tại địa chỉ 565 Nguyễn Tất Thành. Qua làm việc với ông Tư, Sở xác minh các nội dung liên quan đến việc tổ chức dạy học tại địa điểm chưa được cấp phép, sử dụng giáo trình Prinberk Academy, giảng dạy cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và tổ chức bán trú.

Trong hai đợt kiểm tra ngày 16/10 và 15/11/2024 tại các cơ sở, Sở yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không bảo đảm tiêu chuẩn, công khai thông tin, bảo đảm quyền lợi của người lao động và người học, không tổ chức bán trú. Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với trung tâm. Đơn vị sau đó đã khắc phục các nội dung được yêu cầu và hoàn thành việc chấp hành quyết định xử phạt.

Ngày 29/11/2024, Sở phối hợp với Công an thành phố làm việc với ông Tư, yêu cầu làm rõ với phụ huynh về mối quan hệ giữa Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy, rà soát các cam kết bằng văn bản, tránh gây nhầm lẫn về chương trình, nội dung giảng dạy. Tháng 1/2025, Sở tiếp tục yêu cầu trung tâm công khai thông tin, điều chỉnh các cam kết với phụ huynh và tổ chức hoạt động đúng quy định.

Tăng cường quản lý, bảo đảm quyền học tập của học sinh

Đối với học sinh từng theo học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát trẻ em trong độ tuổi đi học cư trú trên địa bàn, nhất là học sinh tiểu học và trung học cơ sở chưa tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Các địa phương có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn phụ huynh liên hệ trường học gần nơi cư trú để hoàn thiện thủ tục nhập học, bảo đảm quyền học tập của trẻ em và thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ, Tin học, Sở thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát tình hình hoạt động, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; yêu cầu các đơn vị báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy và học phí.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thường xuyên. Năm 2024, Sở kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ, xử lý phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kỹ năng sống, đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm và giải thể 10 trung tâm không bảo đảm điều kiện. Năm 2025, Sở kiểm tra 18 trung tâm, xử lý phản ánh đối với 2 trung tâm và giải thể 19 trung tâm. Đến ngày 30/10/2026, ngành Giáo dục đã kiểm tra 10 trung tâm, xử lý 7 đơn phản ánh và giải thể 122 trung tâm không bảo đảm điều kiện hoạt động.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bảo vệ quyền lợi người học; đồng thời giúp phụ huynh có đầy đủ thông tin khi lựa chọn chương trình và cơ sở giáo dục./.

Đắk Lắk: Một trung tâm ngoại ngữ đột ngột đóng cửa, có dấu hiệu lừa đảo Nhiều người dân tại phường Tuy Hòa phản ánh về việc đóng tiền học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ IALC lên tới 4-5 triệu đồng/khóa, song, chỉ học vài tuần thì trung tâm thông báo tạm dừng hoạt động.