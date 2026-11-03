Xung đột tại Trung Đông: Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tấn công trở lại

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ngày 3/11, người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Akraminia, cho biết nước này sẽ đáp trả ngay lập tức và trên quy mô lớn hơn trước nếu Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ xác nhận không kích đảo Qeshm của Iran.

Tướng Akraminia cảnh báo trong trường hợp chiến tranh tái diễn, phạm vi xung đột có thể vượt ra ngoài khu vực Tây Á.

Ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran đang cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu theo chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao.

Theo ông, các cơ sở quân sự, trang thiết bị, binh sỹ và lợi ích của Mỹ ở bất kỳ nơi nào trong tầm tấn công đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Tướng Akraminia cũng đề cập tới khả năng các nhóm chống chính quyền Iran tại khu vực Kurdistan của Iraq nhằm mở mặt trận trên bộ dọc biên giới phía Tây Iran.

Ông cho biết Tehran đã triển khai lực lượng và tiến hành các chiến dịch phủ đầu nhằm vào vị trí của các nhóm này để ngăn chặn kế hoạch trên.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo đang ở mức sẵn sàng phòng thủ cao nhất.

Ông cho biết Tehran đã đưa ra phản hồi mà ông mô tả là “mạnh mẽ và hợp lý” đối với phía Mỹ, đồng thời cho rằng bước đi tiếp theo nhằm ngăn ngừa chiến tranh hiện phụ thuộc vào Washington.

Cũng trong ngày 3/11, truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran và Washington vẫn còn cách xa thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Iran khẳng định không chấp nhận những yêu cầu mà nước này cho là “quá mức” của Mỹ. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh với vai trò trung gian của Qatar nhằm ngăn giao tranh tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trước đó chỉ một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng hai nước có thể đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời cho biết Washington không có ý định tấn công Iran trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Phó Tổng thống JD Vance cũng cho biết các cuộc tham vấn giữa hai nước đã đạt được “một số tiến triển” hướng tới chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn IRNA, tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh ngày 2/11, Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Bagheri Kani khẳng định Tehran không thay đổi lập trường bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời sẽ không thỏa hiệp về những vấn đề này.

Về phía Trung Quốc, Tân Hoa xã dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Tehran bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Ông nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là con đường giải quyết xung đột, kêu gọi các bên thể hiện tinh thần lý trí, thực tế, cùng hướng tới giải pháp chính trị thay vì tái diễn giao tranh. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên tiếp tục thúc đẩy khôi phục hòa bình trong khu vực.

Về quan hệ với các nước láng giềng, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trên mạng xã hội X rằng Tehran tiếp tục đối thoại với Saudi Arabia, hướng tới các thỏa thuận an ninh mới do chính các nước trong khu vực xây dựng, không có sự hiện diện quân sự nước ngoài.

Ông khẳng định Iran không có thái độ thù địch với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Qatar và Oman./.

Quân đội Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài Quan chức Iran khẳng định một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến.