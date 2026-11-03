IS gia tăng âm mưu tấn công Israel kể từ khi xung đột Gaza bùng phát

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn báo Jerusalem Post ngày 2/11 cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gia tăng đáng kể các âm mưu tấn công nhằm vào Israel kể từ khi xung đột Gaza bùng phát tháng 10/2023, với số vụ âm mưu tấn công trong 3 năm qua vượt tổng số vụ ghi nhận trong gần một thập kỷ trước đó.

Theo báo Jerusalem Post, nghiên cứu của chuyên gia Aaron Zelin thuộc Viện Chính sách Cận Đông Washington (WINEP) cho biết, các cơ quan an ninh Israel đã tiến hành 46 chiến dịch bắt giữ liên quan IS kể từ ngày 7/10/2023, gần ngang với 50 chiến dịch trong khoảng 9 năm rưỡi trước đó.

Đáng chú ý, số vụ tấn công hoặc âm mưu tấn công được ghi nhận từ tháng 10/2023 đến nay lên tới 28 vụ, tăng 10 vụ so với 18 vụ trong giai đoạn nói trên, dù phần lớn các âm mưu gần đây đã bị ngăn chặn.

Nghiên cứu cho thấy, các âm mưu tấn công không chỉ gia tăng về số lượng mà còn trở nên phức tạp hơn, với sự tham gia của những nhóm có liên hệ trực tiếp với IS ở nước ngoài, thay vì chủ yếu là các cá nhân cực đoan hành động độc lập như trước.

Trước diễn biến này, Israel đã tăng cường các hoạt động tình báo và truy quét mạng lưới IS.

Mặc dù phần lớn các âm mưu đã bị ngăn chặn, nhưng xu hướng gia tăng hoạt động của IS cho thấy nguy cơ an ninh mới đối với Israel trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục bất ổn./.

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