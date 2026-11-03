Xung đột tại Trung Đông: Tuyến hàng hải Hormuz vẫn tiềm ẩn nguy hiểm

Ngày 2/11, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cảnh báo việc đi qua eo biển Hormuz vẫn còn nguy hiểm, đồng thời nhắc lại khuyến cáo không nên đi qua eo biển này trong bối cảnh các thông tin trái chiều từ Iran và Mỹ về mối đe dọa từ thủy lôi.

Phát biểu tại trụ sở IMO ở London (Anh), ông Dominguez cho biết: "Không có xác nhận nào cho thấy không còn thủy lôi trong khu vực. Vì vậy, tôi không thể đảm bảo rằng tuyến đường này an toàn. Đó là lý do tại sao IMO không khuyến nghị bất cứ ai đi qua eo biển Hormuz."

Hệ thống phân luồng giao thông do IMO thiết lập hiện không hoạt động. Các tàu trước đây di chuyển qua eo biển này nay đã sử dụng các tuyến đường thay thế về phía Bắc qua vùng biển Iran do Iran kiểm soát, hoặc về phía Nam gần bờ biển Oman với sự hộ tống của Hải quân Mỹ. Ông Dominguez cho biết IMO chưa thông qua các phương án này, vì vậy tổ chức không thể đảm bảo an toàn cho việc di chuyển.

IMO đã ghi nhận khoảng 30 vụ tấn công tàu thuyền trong eo biển và vùng biển xung quanh vào tháng 10, khiến tháng này trở thành một trong những tháng có số vụ tấn công cao nhất. Một số sự cố đã gây ra tràn dầu hoặc ô nhiễm khác.

Liên quan đến tình trạng này, Tổng Thư ký IMO cho biết việc điều tra gặp nhiều khó khăn do xung đột, không thể xác định liệu các sự cố có liên quan đến thủy lôi, thiết bị bay không người lái hay tên lửa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các sự cố đã gửi đi thông điệp rằng việc đi qua eo biển Hormuz là không an toàn.

Theo ông Dominguez, khoảng 6.000 thủy thủ vẫn đang ở trên khoảng 350-400 tàu trong khu vực Vịnh. IMO đã phối hợp với các quốc gia trong khu vực, Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế và các bên liên quan khác để cung cấp vật tư, chăm sóc y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ liên lạc gia đình.

Trong sự cố mới nhất, ngày 2/11, Cơ quan Hàng hải Anh (UKMTO) báo cáo một tàu đã trúng "một vật thể lạ" ở ngoài khơi bờ biển Lima (Oman), gần cửa eo biển Hormuz ngày 1/11. Tàu bị một lỗ thủng ở mạn phải. Các thủy thủ trên tàu an toàn, không có tác động môi trường.

Eo biển Hormuz từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Kể từ đó, Tehran đã siết chặt tuyến đường vận chuyển này và thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua mà không được phép. Washington đã đáp trả bằng cách duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Các cuộc đàm phán giữa hai nước đang bế tắc./.

Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đồng ý với các điều kiện của nước này.