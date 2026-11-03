Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tăng cường điện hạt nhân và công nghiệp quốc phòng

Ngày 3/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược, đặc biệt là năng lượng hạt nhân, công nghiệp quốc phòng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Tổng thống Erdogan tới Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tới Hàn Quốc kể từ năm 2018, tiếp nối cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên tại Ankara vào tháng 11/2025.



Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Tổng thống Lee nhấn mạnh hai nước sẽ mở rộng hợp tác trên cơ sở tình hữu nghị và lòng tin được xây dựng qua lịch sử, đặc biệt là sự sát cánh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh lực lượng Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).



Trong lĩnh vực năng lượng, hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực tiến triển hợp tác liên quan đến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sinop tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội tham gia.

Năm 2025, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và Công ty Năng lượng Hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác dự án và triển khai nghiên cứu khả thi sơ bộ. Tại hội nghị lần này, hai bên tiếp tục ký MOU về hợp tác tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đấu thầu dự án.



Về công nghiệp quốc phòng, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực hiện có như xe tăng chiến đấu và tàu chiến sang sản xuất chung, chuyển giao và phát triển công nghệ, đồng thời phối hợp tiếp cận các thị trường quốc phòng thứ ba. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng phát triển như công nghệ sinh học, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và trí tuệ nhân tạo (AI).



Trong lĩnh vực an ninh, Tổng thống Lee cho biết Seoul và Ankara sẽ tăng cường phối hợp chiến lược nhằm góp phần duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và ổn định tình hình quốc tế. Hàn Quốc đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chính sách của Seoul liên quan đến Triều Tiên.



Về kinh tế, Tổng thống Erdogan cho biết hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức hiện nay khoảng 11 tỷ USD lên 15 tỷ USD, đồng thời hướng tới bảo đảm cán cân thương mại cân bằng và duy trì tăng trưởng bền vững.

Ông nhấn mạnh hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược và hai nước sẽ thúc đẩy triển khai thêm các dự án chung trong lĩnh vực này.



Nhân dịp năm 2027 đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Hàn Quốc.,

Tổng thống Lee đánh giá hội nghị thượng đỉnh lần này là dấu mốc quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng và thực chất hơn trong thời gian tới./.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập Bộ chỉ huy UAV Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ Chỉ huy UAV Quốc phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11, trên cơ sở tái cơ cấu Bộ chỉ huy Tác chiến UAV trước đây.