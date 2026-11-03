Hàn Quốc: Rò rỉ hóa chất ở nhà máy linh kiện bán dẫn khiến nhiều người bị thương

Ngày 3/11, khoảng 500 lít axit nitric đã bị rò rỉ tại một nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn ở phường Wonsi, quận Danwon, thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), khiến 6 người bị thương nhẹ.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Cơ quan cứu hỏa và Bộ Khí hậu và Môi trường Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 14h34 cùng ngày, khi axit nitric bị đổ trong quá trình vận chuyển bằng xe nâng tại nhà máy.



Lực lượng cứu hỏa đã huy động 16 phương tiện cùng 48 nhân viên đến hiện trường để xử lý sự cố. Công tác thu gom hóa chất rò rỉ bằng vật liệu thấm hút và các biện pháp đảm bảo an toàn được hoàn tất vào khoảng 18h57, tức hơn 4 giờ sau khi nhận được thông báo.



Vụ việc khiến 6 người, trong đó có nhân viên nhà máy, phải đến bệnh viện điều trị với các triệu chứng như ho, cảm giác có dị vật trong mắt, đau đầu và chóng mặt.

Vào khoảng 15h17, chính quyền thành phố Ansan đã phát cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân sống gần khu vực xảy ra sự cố đóng cửa sổ, đồng thời đề nghị các phương tiện giao thông lựa chọn tuyến đường khác để tránh hiện trường.

Axit nitric là hóa chất có tính ăn mòn cao, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với da hoặc hít phải hơi hóa chất./.

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