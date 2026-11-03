Coca-Cola thu hồi nhiều dòng nước đóng chai tại Australia do nguy cơ gây hóc

Hàng loạt sản phẩm nước đóng chai nhãn hiệu Pump của tập đoàn nước giải khát Coca-Cola đang được bày bán tại các siêu thị ở Australia vừa bị thu hồi khẩn cấp do nguy cơ gây hóc dị vật cho người sử dụng.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan An toàn Thực phẩm bang New South Wales (NSW) thông báo công ty Coca-Cola Europacific Partners Australia đã ban hành lệnh thu hồi đối với sản phẩm nước suối Super Pump Spring Water (loại 1,25 lít) và các dòng chai 750 ml bao gồm: Pump Spring Water, Pump Berry Storm, Pump Lime Rush và Pump Watermelon Hit. Lệnh thu hồi áp dụng khẩn cấp cho tất cả các sản phẩm có hạn sử dụng từ ngày 22/1/2028 trở về trước. Nguyên nhân là do lỗi đóng gói khiến phần vòi hút màu trắng có thể bị bung ra khỏi nắp chai, dẫn đến rủi ro hóc nghẹn nếu người dùng vô tình nuốt phải.



Các sản phẩm bị lỗi đã được phân phối rộng rãi trên khắp Australia thông qua các chuỗi siêu thị lớn như Woolworths, Coles, Aldi, chuỗi cửa hàng độc lập IGA, cũng như tại các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động và nền tảng trực tuyến.



Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không uống các sản phẩm nằm trong diện thu hồi, đồng thời mang trả lại điểm mua hàng để được hoàn tiền toàn bộ.

Những người có dấu hiệu lo ngại về sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm được khuyến cáo nên tìm kiếm sự tư vấn y tế kịp thời./.

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