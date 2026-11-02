Đức cảnh báo nguy cơ phần mềm gián điệp xâm nhập trên iPhone

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Liên bang về an toàn công nghệ thông tin Đức (BSI) đã cảnh báo các nghị sỹ Quốc hội Liên bang và thành viên chính phủ về nguy cơ một số điện thoại iPhone bị xâm nhập bằng phần mềm gián điệp.

Ngày 1/11, Bộ trưởng Liên bang phụ trách Số hóa và Hiện đại hóa Nhà nước Karsten Wildberger xác nhận thông tin trên cho biết Apple đã phát hiện dấu hiệu một số thiết bị có thể bị phần mềm gián điệp xâm nhập và chuyển cảnh báo tới phía Đức.

BSI đã nhanh chóng thông báo trực tiếp cho những người có khả năng bị ảnh hưởng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thiết bị và dữ liệu. Tuy nhiên, Đức chưa công bố số lượng thiết bị có nguy cơ, danh tính những người liên quan hay phương thức tấn công cụ thể. Ông nhấn mạnh mọi nhận định về thủ phạm hiện đều chỉ mang tính suy đoán.

Bộ trưởng Wildberger cũng lưu ý vụ việc không nhất thiết liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), do phần mềm gián điệp trên điện thoại thông minh đã xuất hiện từ lâu. Dù vậy, nguy cơ này đặc biệt đáng lo ngại khi các thiết bị được cảnh báo có thể thuộc về nghị sĩ và quan chức cấp cao.

Phần mềm gián điệp có thể bí mật thu thập tin nhắn, hình ảnh, dữ liệu vị trí và thông tin cá nhân, thậm chí truy cập cuộc gọi hoặc kích hoạt micro. Đáng chú ý, một số cuộc tấn công sử dụng kỹ thuật zero-click, khai thác lỗ hổng bảo mật mà không cần người dùng nhấp vào đường dẫn hay mở tệp, khiến việc phát hiện và phòng tránh trở nên khó khăn.

Chính trị gia, quan chức chính phủ, nhà báo và những người nắm giữ thông tin nhạy cảm thường là mục tiêu của các hoạt động giám sát có chủ đích.

Trong bối cảnh điện thoại ngày càng được sử dụng cho liên lạc công vụ và trao đổi tài liệu, việc thiết bị cá nhân bị xâm nhập cũng có thể tạo nguy cơ đối với các hệ thống thông tin rộng hơn.

Đến nay, BSI chưa xác định bên đứng sau vụ việc, cũng như chưa công bố mức độ thành công của các cuộc tấn công hay dữ liệu có thể đã bị truy cập. Quy mô và mục tiêu cụ thể của chiến dịch vẫn đang được làm rõ./.

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