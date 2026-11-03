Miss Grand International All Stars: Đại diện Việt Nam bất ngờ “quay xe” trước giờ G

Đã chuẩn bị hành trang, hoàn tất video giới thiệu và sẵn sàng lên đường đến Thái Lan, nhưng Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc bất ngờ thông báo dừng kế hoạch tham dự Miss Grand International All Stars mùa 2. Quyết định được người đẹp và đạo diễn Hoàng Nhật Nam công bố tại họp báo cuối ngày 2/11, sau quá trình trao đổi với đơn vị nắm bản quyền.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng sự thay đổi trong định hướng tổ chức của cuộc thi quốc tế khiến kế hoạch chuẩn bị cho đại diện Việt Nam không còn phù hợp với thỏa thuận ban đầu. Các bên đã thống nhất không tiếp tục tham dự, dù công tác chuẩn bị cho hành trình thi quốc tế đã được triển khai.

Vì sao Ngô Bảo Ngọc dừng bước?

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ban tổ chức Miss Grand International thay đổi định hướng ở mùa thứ hai, cho phép một quốc gia có nhiều đại diện tham gia. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư và chuẩn bị cho Ngô Bảo Ngọc được xây dựng trên cơ sở định hướng trao đổi ban đầu.

Sau khi xem xét sự thay đổi này, các bên thống nhất không tiếp tục tham dự. “Tôi không ủng hộ việc có nhiều thí sinh Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải,” đạo diễn Hoàng Nhật Nam nêu quan điểm.

Ông cho rằng việc chuẩn bị cho một đại diện thi quốc tế đòi hỏi đầu tư về thời gian, nhân lực, tài chính và truyền thông. Sự xuất hiện của nhiều thí sinh cùng quốc gia có thể dẫn đến so sánh, phân tán sự quan tâm của khán giả và tạo thêm áp lực cho người dự thi.

Đồng thời, đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định tôn trọng quyền lựa chọn định hướng của mỗi tổ chức và mong muốn theo đuổi cơ hội thi quốc tế của từng thí sinh. Trước khi thống nhất quyết định, ông đã trao đổi với Ngô Bảo Ngọc và gia đình về kế hoạch tham dự.

Với người đẹp, việc dừng lại ở thời điểm đã sẵn sàng lên đường mang đến nhiều tiếc nuối. Video giới thiệu đã được thực hiện, công tác chuẩn bị có sự tham gia của êkíp trang điểm, tạo mẫu và các thành viên hỗ trợ.

“Điều khiến Ngọc chạnh lòng và tiếc nuối nhiều hơn chính là công sức của rất nhiều người đã đồng hành, ở bên cạnh và chuẩn bị rất chỉn chu cho hành trang sắp tới của Ngọc,” người đẹp chia sẻ.

Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn êkíp và đơn vị nắm bản quyền vì đã hỗ trợ, định hướng trong quá trình chuẩn bị.

Những hành trình sắc đẹp tiếp theo của đại diện Việt Nam

Việc Ngô Bảo Ngọc dừng kế hoạch tham dự Miss Grand International All Stars mùa 2 được công bố trong bối cảnh các đại diện Việt Nam tại những cuộc thi quốc tế khác đã được xác định.

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như sẽ tham dự Miss International 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 25/11 tại Nhật Bản. Á hậu Lê Thu Trà được giới thiệu là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 31/1/2027 tại Ai Cập.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ kế hoạch tổ chức Miss World Vietnam 2026, với hành trình dự kiến kéo dài từ tháng 11/2026-3/2027. Cuộc thi tiếp tục đánh giá thí sinh qua các yếu tố nhan sắc, trí tuệ, tài năng, thể lực và trách nhiệm với cộng đồng.

Lê Phương Khánh Như sẽ tham dự Miss International 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Miss Grand Vietnam 2023, Á hậu 4 Miss Grand International 2023 Lê Hoàng Phương được giới thiệu ở vị trí Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2027.

Sau mùa đầu tiên tổ chức năm 2024, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam dự kiến trở lại với mùa thứ hai vào cuối năm 2027. Cuộc thi tiếp tục định hướng tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss International, với các tiêu chí “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” được đặt trong bối cảnh đời sống hiện đại.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay cuộc thi chú trọng kết nối thí sinh với địa phương. Mỗi đại diện được khuyến khích tìm hiểu, giới thiệu cảnh quan, di sản, ẩm thực, phong tục và những câu chuyện về con người quê hương. Các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch vì thế được lồng ghép vào hành trình thi.

Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng trình diễn, ban tổ chức đề cao khả năng giao tiếp, tư duy độc lập, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Những tiêu chí này được thể hiện qua các phần thi và hoạt động đồng hành.

Các nội dung được giới thiệu gồm Trang phục văn hóa dân tộc, Vietnam Beauty Fashion Fest và Người đẹp tài năng. Trong đó, Trang phục văn hóa dân tộc khai thác ý tưởng từ di sản, lịch sử và văn hóa Việt Nam; hoạt động thời trang tạo điều kiện để thí sinh rèn kỹ năng sân khấu. Phần thi Người đẹp tài năng có các nội dung nữ công gia chánh như nấu ăn, cắm hoa và những kỹ năng gắn với văn hóa địa phương.

Á hậu Lê Thu Trà được giới thiệu là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, việc khuyến khích thí sinh tìm hiểu và giới thiệu quê hương, từ cảnh quan, di sản đến phong tục, ẩm thực, cũng là một phần trong định hướng đưa văn hóa địa phương vào hành trình thi sắc đẹp.

Những nội dung này được đặt bên cạnh các yêu cầu về nhan sắc, kỹ năng trình diễn và trách nhiệm cộng đồng, tạo nên diện mạo riêng cho cuộc thi trong mùa trở lại vào cuối năm 2027./.

Ngắm sắc vóc đại diện Việt Nam tại “đấu trường” Miss Intercontinental 2026 Á hậu Lê Thị Thu Trà vừa chính thức được công bố sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2026. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1,77 m, cùng vẻ đẹp sắc sảo, phong thái hiện đại.