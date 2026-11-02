Hoa sen Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm Làm vườn Quốc tế Udon Thani 2026

Tối 2/11, Triển lãm Làm vườn Quốc tế Udon Thani 2026 đã chính thức khai mạc tại khu đất ngập nước Nong Dae, tỉnh Udon Thani ( Đông Bắc Thái Lan) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Tham dự sự kiện mang tầm vóc khu vực này, Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt với không gian "Vườn hoa Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan" lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo.



Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sự kiện quy mô quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan phối hợp tổ chức, được Hiệp hội Làm vườn Quốc tế (AIPH) công nhận.

Triển lãm kéo dài 134 ngày (từ 1/11/2026 đến 14/3/2027) với chủ đề "Sự đa dạng của sự sống: Kết nối con người, nước và thực vật cho cuộc sống bền vững," quy tụ 32 khu vườn quốc tế đại diện cho 17 quốc gia và các tổ chức quốc tế cùng 16 khu vườn của nước chủ nhà Thái Lan.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh triển lãm là cơ hội lớn để Thái Lan quảng bá thế mạnh nông nghiệp, công nghệ làm vườn và đa dạng sinh học tới du khách toàn cầu.

Ông cho biết đây là triển lãm làm vườn quốc tế đầu tiên trên thế giới được thiết kế trên vùng đất ngập nước tự nhiên với tổng diện tích 165 ha (trong đó không gian triển lãm chiếm 48,5 ha).

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ tập trung đề cao bảo tồn hệ sinh thái ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển công nghệ nông nghiệp theo mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG); đồng thời dự kiến thu hút hơn 3,6 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu khoảng 20 tỷ baht (hơn 580 triệu USD) và hơn 81.000 việc làm cho địa phương.



Đại diện chính thức cho Việt Nam tham dự sự kiện là Hội Làm vườn Hà Nội. Khu vườn Việt Nam gây ấn tượng mạnh với quan khách quốc tế nhờ điểm nhấn trung tâm là hình ảnh hoa sen - loài hoa mang đậm bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt.

Đánh giá về vai trò và dấu ấn của Việt Nam tại triển lãm, ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen nhấn mạnh hoa sen là loài hoa gắn bó sâu sắc với văn hóa, lịch sử, đời sống và tâm thức của người Việt Nam, đồng thời có sự đồng điệu và gắn kết chặt chẽ với văn hóa Phật giáo Thái Lan.

Việc lựa chọn hoa sen làm điểm nhấn trung tâm tại Vườn hoa Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan không chỉ tạo nên dấu ấn thẩm mỹ độc đáo mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, đặc biệt trong năm nay khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976 - 2026.



Về phía đơn vị trực tiếp kiến tạo khu vườn, ông Nguyễn Huy Lung, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Hà Nội khẳng định đây là cơ hội lớn để Việt Nam giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, tiềm năng nông nghiệp xanh, các mô hình canh tác hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, cùng các sản phẩm cây hoa, cây cảnh và hoa trái có giá trị kinh tế cao.

Trong khuôn khổ sự kiện kéo dài đến tháng 3/2027, các diễn đàn và chương trình xúc tiến thương mại sẽ là cầu nối hiệu quả để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các đối tác Thái Lan và quốc tế, mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.



Sau khi kết thúc triển lãm, toàn bộ khuôn viên tại Nong Dae sẽ được chính quyền Thái Lan quy hoạch thành công viên công cộng, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế và điểm đến du lịch sinh thái hàng đầu của khu vực tiểu vùng sông Mekong./.

Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Hội tụ tinh hoa văn hóa và sáng tạo từ hoa sen Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026.