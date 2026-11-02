ASEAN thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và du lịch tại Nam Á

Nhằm mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Sri Lanka, đoàn Đại sứ quán các nước ASEAN tại Sri Lanka gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Indonesia vừa có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Kandy, thuộc tỉnh miền Trung của quốc gia Nam Á này. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm Đại sứ quán ASEAN tại Colombo.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã gặp Thống đốc tỉnh Miền Trung của Sri Lanka - ông Harsha Suranga Fernando, cùng đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp tại Kandy.

Đoàn cũng tham quan khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm địa phương tại trụ sở Hội đồng tỉnh, tìm hiểu tiềm năng sản xuất, phát triển các ngành nghề truyền thống và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.



Đại sứ các nước ASEAN tại Sri Lanka tặng quà lưu niệm chung cho Tỉnh miền Trung của Sri Lanka, thể hiện đúng tinh thần đoàn kết của ASEAN. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Điểm nhấn của chuyến công tác là phiên thảo luận “Một tối cùng các nhà ngoại giao” (An Evening with Diplomats) do Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Miền Trung Sri Lanka (CCICP) tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của Thống đốc Harsha Suranga Fernando, Thứ trưởng Bộ Phát triển Công nghiệp và Doanh nghiệp Ô tô Sri Lanka Chathuranga Abeysinghe, các Đại sứ ASEAN cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp địa phương.



Phát biểu thay mặt các Đại sứ ASEAN, Đại sứ Việt Nam Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa ASEAN và Sri Lanka, đồng thời khẳng định tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Theo Đại sứ, với vị trí địa lý chiến lược, thị trường có quy mô lớn và năng lực sản xuất ngày càng phát triển, các nước ASEAN có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh có thể chia sẻ với Sri Lanka, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu. Đại sứ cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.



Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Đại sứ quán ASEAN, Thứ trưởng Chathuranga Abeysinghe bày tỏ mong muốn Sri Lanka tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển từ các nước ASEAN, đặc biệt trong xây dựng chính sách công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.



Thống đốc tỉnh Harsha Suranga Fernando tiếp Đại sứ Trịnh Thị Tâm trong chuyến công tác của đoàn Đại sứ quán các nước ASEAN. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Tại sự kiện, các Đại sứ ASEAN cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, giới thiệu mô hình, chính sách và thế mạnh của mỗi nước trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp hiện đại, công nghệ số và công nghiệp chế biến. Qua đó, doanh nghiệp địa phương có thêm thông tin về tiềm năng, nhu cầu và cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cùng các Đại sứ ASEAN đánh giá những nỗ lực cải cách, ổn định kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của Sri Lanka đang đem lại kết quả tích cực, mở ra triển vọng phục hồi và phát triển. Các Đại sứ nhấn mạnh việc duy trì môi trường chính sách ổn định, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.



Thông qua đối thoại trực tiếp, phiên thảo luận không chỉ giúp các bên trao đổi thông tin về thị trường và chính sách mà còn góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời xác định những hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp tỉnh Miền Trung Sri Lanka và các đối tác ASEAN.



Đoàn Đại sứ quán các nước ASEAN có buổi làm việc hiệu quả tại trụ sở Hội đồng tỉnh miền Trung của Sri Lanka. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Chuyến thăm Kandy - một trong những trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế quan trọng của Sri Lanka - giúp các Đại sứ ASEAN tìm hiểu thực tế thế mạnh, nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương. Đây cũng là hoạt động ngoại giao kinh tế và ngoại giao địa phương thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền, các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.



Với vai trò điều phối của Việt Nam, chuyến công tác tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, đoàn kết và hợp tác của ASEAN tại Sri Lanka, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa Sri Lanka với Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thời gian tới./.

Sri Lanka trước cơ hội trở thành trung tâm chiến lược Ấn Độ Dương Những biến động tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế đang đặt Sri Lanka trước một cơ hội mới: biến vị trí địa lý đặc biệt của mình thành lợi thế kinh tế và chiến lược.