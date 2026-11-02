Nhiều trẻ em bị bắt cóc trên đường trở về nhà ở miền Trung Nigeria

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, các tay súng vũ trang đã bắt cóc khoảng 12 trẻ nhỏ tại miền Trung Nigeria trong lúc các em đang trên đường trở về nhà sau khi giúp thầy giáo thu hoạch ngô tại một trang trại.

Các nguồn tin địa phương và an ninh ngày 1/11 xác nhận vụ việc xảy ra hôm 31/10 (giờ địa phương), gần thị trấn Maigujeri, thuộc huyện Rafi. Các đối tượng đi xe máy đã chặn đường và bắt giữ các em. Một nguồn tin an ninh tiết lộ 18 trẻ nhỏ đã bị bắt cóc.

Tuy nhiên, một cư dân địa phương cho rằng con số thực tế là khoảng 12 em. Nhân chứng này cho biết 1 em đã bị các đối tượng bắn và hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Minna, thủ phủ bang Niger.

Theo người dân này, các trẻ nhỏ bị bắt cóc khi đang trên đường từ trang trại của thầy giáo trở về nhà.

Vụ bắt cóc mới nhất diễn ra trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm có vũ trang gia tăng hoạt động tấn công, bắt cóc đòi tiền chuộc và trộm cắp gia súc tại bang Niger trong những tháng gần đây.

Một số nhóm tội phạm trong số này được cho là đã thiết lập quan hệ với các tổ chức thánh chiến hoạt động tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria.

Trước đó, hồi tháng 9, ít nhất 47 nông dân, phần lớn là phụ nữ, đã bị bắt cóc khi đang thu hoạch lạc. Vào tháng 8, khoảng 50 em nhỏ cũng bị các tay súng bắt giữ tại một trang trại và được trả tự do sau khi nhóm đối tượng bắt cóc nhận được tiền chuộc.

Tình trạng bắt cóc hàng loạt tiếp tục là thách thức an ninh nghiêm trọng tại Nigeria, đặc biệt là ở các bang miền Bắc và miền Trung.

Các băng nhóm vũ trang thường lợi dụng địa bàn rộng lớn, khu vực nông thôn hẻo lánh và những hạn chế trong hoạt động kiểm soát an ninh để tiến hành các vụ đột kích, bắt cóc người dân nhằm đòi tiền chuộc./.

Nigeria: Gần 50 trẻ em được trả tự do sau nhiều tuần bị bắt cóc Ông Abdullahi Sahonrami, chức sắc huyện Mashegu, bang Niger, cho biết 40 em được thả tối 25/8 theo giờ địa phương, trong khi 8 em còn lại được trả tự do ngày 26/8.