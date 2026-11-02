Đời sống

Mỹ: Hàng loạt vụ nổ súng gây thương vong dịp lễ Halloween

Bạo lực nghiêm trọng nhất ghi nhận tại thành phố Dallas, bang Texas khi một số vụ nổ súng xảy ra ở khu giải trí về đêm Deep Ellum làm ít nhất 4 người thiệt mạng cùng 15 người bị thương.

Nguyễn Hằng
Cảnh sát Mỹ phong tỏa hiện trường một vụ nổ súng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Mỹ phong tỏa hiện trường một vụ nổ súng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ cho biết nhiều vụ nổ súng xảy ra vào dịp lễ Halloween cuối tuần qua tại các khu giải trí về đêm trên khắp nước Mỹ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Bạo lực nghiêm trọng nhất ghi nhận tại thành phố Dallas, bang Texas. Một số vụ nổ súng xảy ra ở khu Deep Ellum - trung tâm âm nhạc, nhà hàng và giải trí về đêm của thành phố - làm ít nhất 4 người thiệt mạng cùng 15 người bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát trưởng Dallas, ông Daniel Comeaux, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu 3 vụ nổ súng riêng rẽ xảy ra trong hơn 1 giờ tối 31/10 có liên quan đến nhau hay không. Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm, song không nêu cụ thể con số cũng như các tội danh liên quan.

Ngoài ra, các thành phố như Bloomington (bang Illinois), Fayetteville (bang Arkansas), Birmingham (bang Alabama) và Newark (bang Delaware) cũng báo cáo các vụ nổ súng tại những khu vực tập trung hoạt động giải trí về đêm.

Tại Bloomington, vụ nổ súng rạng sáng 1/11 gần Đại học Illinois Wesleyan đã khiến 1 thiếu nữ 19 tuổi thiệt mạng và 1 phụ nữ khác rơi vào tình trạng nguy kịch, trong khi 6 người bị thương nhẹ.

Tại Fayetteville, 6 người cũng phải nhập viện cấp cứu với các vết thương do đạn bắn sau vụ nổ súng rạng sáng 1/11 gần Đại học Arkansas.

Tại Birmingham, Thị trưởng Randall Woodfin cho biết 1 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong hai vụ nổ súng riêng rẽ ngay bên ngoài sân vận động Legion Field, sau khi trận bóng bầu dục thường niên "Magic City Classic" kết thúc tối 31/10.

Tại Newark, cảnh sát xác nhận 6 người đã bị thương cùng ngày gần khuôn viên Đại học Delaware.

Trước đó, ngày 30/10, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ súng xảy ra tại các cửa hàng hóa trang Spirit Halloween ở bang California và Michigan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lễ Halloween #nước Mỹ #thành phố Dallas #bang Texas #Bạo lực Mỹ
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