Hàn Quốc tiến tới hạn chế thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội

Ngày 3/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh thảo luận phương án hạn chế thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang xem xét siết quản lý nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những tác động tiêu cực của môi trường số.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp Nội các ở Nhà Xanh, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc Kim Jong Cheol thúc đẩy thảo luận một cách thận trọng nhưng khẩn trương.

Ông cho rằng những tác động bất lợi của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên có thể nghiêm trọng hơn nhận thức hiện nay.



Tổng thống Lee Jae Myung cho hay việc hạn chế người dùng nhỏ tuổi tiếp cận một số dịch vụ mạng xã hội đang được thảo luận tại châu Âu, Australia và Canada.

Ông cũng đề cập những khó khăn trong quá trình xây dựng quy định tương tự tại các quốc gia khác, nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ phương án phù hợp với điều kiện trong nước.



Chủ tịch Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc Kim Jong Cheol cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp ứng phó theo từng giai đoạn, đồng thời tổ chức tham vấn công chúng để tạo đồng thuận xã hội.

Theo kế hoạch, quá trình xây dựng phương án dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027. Ông lưu ý Hàn Quốc từng triển khai hệ thống hạn chế thanh thiếu niên chơi trò chơi trực tuyến vào ban đêm nhưng sau đó phải bãi bỏ.

Kinh nghiệm này cho thấy các biện pháp quản lý cần được thiết kế thận trọng, có tính đến độ tuổi, mức độ sử dụng dịch vụ và tác động thực tế đối với người dùng.



Tại cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc dẫn kết quả thăm dò cho thấy gần 80% số người được hỏi ủng hộ việc cần hạn chế thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, các vấn đề về độ tuổi áp dụng, phạm vi dịch vụ, mức độ hạn chế và phương thức thực hiện vẫn đang được xem xét.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tiếp tục thu thập ý kiến của thanh thiếu niên, phụ huynh, chuyên gia và các nhóm liên quan trước khi hoàn thiện phương án.

Hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc áp dụng lệnh cấm hoặc thời điểm thực thi./.