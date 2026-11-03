Trung Quốc, Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hướng tới bảo vệ an ninh chung

Ngày 3/11, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Thăng Dân khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng hợp tác với Nga nhằm bảo vệ tốt hơn nền an ninh của hai nước, đồng thời duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.



Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Trương Thăng Dân đưa ra tuyên bố trên trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tại Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh hai bên sẵn sàng tăng cường phối hợp để bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích chung, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định quốc tế và khu vực.

Theo quan chức Trung Quốc, cuộc gặp là bước đi cụ thể nhằm triển khai những thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đồng thời bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị và hợp tác giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục phát triển.



Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Trung Quốc, Bộ trưởng Andrei Belousov đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Thăng Dân.

Tại cuộc gặp, ông Belousov nhận định quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức cao chưa từng có. Theo Bộ trưởng Belousov, mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng các mối liên hệ cá nhân giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.



Cuộc hội đàm diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trong hai ngày 18-19/11 tới./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để chấm dứt xung đột tại Ukraine.