Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 3.600 tấn

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 3/11, Hải quân nước này tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công Seo Hui, lượng giãn nước 3.600 tấn, tại nhà máy đóng tàu Okpo của Hanwha Ocean ở thành phố Geoje, đánh dấu bước tiến trong chương trình phát triển năng lực tác chiến dưới nước của nước này.



Theo Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) và Hải quân, Seo Hui là tàu thứ hai thuộc chương trình tàu ngầm Jang Bogo-III Batch-II, tiếp sau tàu Jang Young Sil được hạ thủy tháng 10/2025.

So với thế hệ tàu ngầm 3.000 tấn thuộc Batch-I, lớp tàu mới có kích thước lớn hơn, tăng khả năng mang vũ khí và trang thiết bị tác chiến.



Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu và sonar cải tiến, giúp phát hiện, nhận dạng nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa và nâng cao độ chính xác khi tấn công. Hệ thống động lực diesel-điện kết hợp pin lithium dung lượng lớn và công nghệ đẩy không phụ thuộc không khí (AIP) cho phép kéo dài thời gian hoạt động dưới nước.



Đáng chú ý, tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), qua đó tăng cường năng lực răn đe dưới nước. Việc nội địa hóa thêm nhiều thiết bị cũng góp phần củng cố khả năng bảo đảm kỹ thuật và tiềm năng xuất khẩu tàu ngầm của Hàn Quốc.



Theo kế hoạch, Seo Hui sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028 và đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá, tiếp nhận.



Việc phát triển lớp tàu ngầm mới diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trên biển, trong khi Triều Tiên cũng thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng hải quân./.

Triều Tiên đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định ý chí kiên định cùng chính sách chiến lược và chiến thuật nhằm không ngừng thúc đẩy tiến trình vũ khí hạt nhân hóa lực lượng hải quân.