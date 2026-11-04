Nhận định ban đầu của Hàn Quốc về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Màn hình tivi tại ga Seoul ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) phát bản tin về việc Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, ngày 4/11/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Cập nhật về vụ phóng ngày 4/11, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận các tên lửa được phóng từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong, miền Đông Triều Tiên, vào sáng cùng ngày. Các tên lửa được cho là đã bay dưới 300km. Giới chức Hàn Quốc chưa loại trừ khả năng đây là tên lửa đạn đạo tầm gần.

Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ phân tích các đặc tính kỹ thuật, đồng thời chưa loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đã phóng nhiều loại tên lửa khác nhau trong cùng đợt.

Trả lời hãng thông tấn Yonhap, ông Shin Jong Woo, Tổng Thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul, nhận định đây có thể là tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chỉ trong vòng một tuần.

JCS cho biết quân đội hai nước đang theo dõi sát các hoạt động của Triều Tiên, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Hiện giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục xác định chủng loại, đặc tính và khu vực rơi của các tên lửa.

Vụ phóng diễn ra sau khi hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát Nhà máy đóng tàu Nampho ngày 2/11.

Theo KCNA, tại đây, ông Kim nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa các cơ sở đóng tàu, mở rộng năng lực sản xuất và nâng cấp công nghệ nhằm phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, tăng cường khả năng bảo vệ biên giới và chủ quyền trên biển.

Bên cạnh đó, Triều Tiên gần đây liên tiếp tiến hành các hoạt động thử nghiệm vũ khí. Ngày 2/11, nước này thử nghiệm đầu đạn chùm dành cho tên lửa hành trình chiến lược. Trước đó, ngày 31/10, Bình Nhưỡng cũng thông báo thử nghiệm loại đầu đạn chùm có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Về phía Hàn Quốc, quân đội nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc diễn tập không quân phối hợp mang tên Freedom Flag (Lá cờ Tự do), kéo dài từ ngày 26/10 đến 6/11 tại căn cứ không quân Kunsan, thành phố Gunsan, cách Seoul khoảng 180km về phía Tây Nam.

Trong khi đó, Seoul vẫn thúc đẩy nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng. Cuối tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều. Tuy nhiên, đến nay Triều Tiên chưa phản hồi đề xuất này.

Vụ phóng mới nhất cũng diễn ra cùng thời điểm Mỹ đang tiến hành cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện được xem là phép thử đối với uy tín và mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump sau nửa nhiệm kỳ thứ hai./.

Triều Tiên trình diễn tên lửa, bệ phóng rocket và UAV mới Trong cuộc trình diễn, các UAV tấn công cảm tử và UAV đa năng đã phóng tên lửa không đối đất, kết hợp với tên lửa hành trình, nhằm vào các mục tiêu trên đảo.