Môi trường

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, Sa Pa có thể rét 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 6/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu lệch Đông, gây mưa rào và dông vài nơi.

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Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, Sa Pa có thể rét 9 độ C
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Bản tin 60s ngày 5/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, Sa Pa có thể rét 9 độ C.

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(Ảnh minh họa: TTXVN)

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