Tại khu vực Bắc Bộ, đợt không khí lạnh ngày 8–9/11 được tăng cường mạnh hơn đợt 5-6/11, gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm rõ rệt tại khu vực Bắc Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2026 với xác suất khoảng 96%.

Dưới tác động của hiện tượng này, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11 có xu hướng cao hơn từ 1-2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, trong tháng 11, Bắc Bộ dự báo sẽ đón hai đợt không khí lạnh.

Chị Hoàng Thị Mai, Dự báo viên, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện hai đợt không khí lạnh vào ngày 5-6 và 8-9/11. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 8-9/11 được tăng cường mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm rõ rệt tại khu vực Bắc Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Ngoài ra, trong tháng 11, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ảnh hưởng đến đất liền nước ta, dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, lượng mưa tại Trung Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục thiếu hụt từ 20-40% so với cùng kỳ; khu vực Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ, lượng mưa trong tháng 11 có xu hướng cao hơn từ 15-30%.”

Cơ quan khí tượng lưu ý: Mặc dù hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo ít hơn, nguy cơ xảy ra mưa lớn vẫn cần được đề phòng, đặc biệt tại Trung Bộ và Nam Bộ. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp ứng phó phù hợp./.