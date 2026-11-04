Viện Kiểm sát cảnh báo các yếu tố mới trong vụ án Mr. Pips

Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án Mr. Pips, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án Mr. Pips, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án, trong đó có hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam, hành vi của các cổng thanh toán trung gian (BigPay, ApotaPay, Cpay, HTP…), hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành.

Những nội dung này sẽ được Cơ quan công an tiếp tục điều tra, nhằm giải quyết triệt để vụ án./.