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Nghị quyết 66-NQ/TW: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh của Bộ Xây dựng

Triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 30/1/2026 về Kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm 2026.

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Triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/03/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 30/1/2026 về Kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm 2026./.

(Vietnam+)
#NQ 66 #Bộ Xây dựng #hoạt động sản xuất
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NGHỊ QUYẾT 66: ĐỔI MỚI THỰC THI PHÁP LUẬT

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