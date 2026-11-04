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10 tháng năm 2026: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4%

10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm trước của giai đoạn 2019-2026.

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10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm trước của giai đoạn 2019-2026. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%; ngành khai khoáng tăng 7,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chỉ số sản xuất công nghiệp #công nghiệp chế biến
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