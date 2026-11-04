10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm trước của giai đoạn 2019-2026. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%; ngành khai khoáng tăng 7,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%./.
Chỉ số sản xuất công nghiệp mười tháng tăng 12,4%, cao nhất giai đoạn 2019-2026
Tính chung mười tháng qua, sự khởi sắc được thể hiện qua vai trò dẫn dắt của ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 13%, đóng góp tới 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.