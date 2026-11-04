Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm 2026.

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Tại phiên họp, Chính phủ đánh giá, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện 44 dự án luật, nghị quyết quy phạm; triển khai các giải pháp quản lý, điều hành giá; thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng và xử lý nhà, đất dôi dư.

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đạt nhiều kết quả khá toàn diện, trong đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 4,57%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 2,45 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm. Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục phát huy hiệu quả. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 720.500 tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, với vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,55 tỷ USD.

Tuy nhiên, phiên họp cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức như áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhất là yêu cầu kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm, ngày càng lớn; đầu tư tư nhân chưa thực sự bứt phá, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; giải ngân ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm…

Nhất trí với các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bám sát kịch bản tăng trưởng quý 4, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Cùng với đó, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại trong dịp lễ, Tết; tăng cường quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, phấn đấu kiểm soát lạm phát, đặc biệt, phải bảo đảm việc giảm giá các yếu tố đầu vào được phản ánh vào giá bán hàng hóa, dịch vụ.

Về đầu tư công, rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư và tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng.

Thủ tướng giao: Bộ Tài chính thường xuyên theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát, kịp thời tham mưu các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; điều tiết tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường kiểm tra việc thực hiện yêu cầu giảm lãi suất; Giao Bộ Công Thương phải bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện; thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, ổn định thị trường bất động sản và giá cả hàng hóa.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn để triển khai ngay khi được ban hành./.