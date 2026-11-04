Vĩnh Long công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 4/11, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, nhằm kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Hiếu thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ.

Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông Đặng Văn Chính trên các cương vị đã đảm nhiệm; mong muốn ông tiếp tục quan tâm, đóng góp kinh nghiệm vào quá trình xây dựng, phát triển địa phương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031, đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Tân, được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà Võ Thị Phương Diệu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được điều động đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh để Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận, bổ nhiệm ông Kim Vui, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng nêu rõ, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo, điều hành, phối hợp liên ngành và phục vụ nhân dân. Trong đó, xây dựng và bố trí đúng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để đưa các chủ trương, định hướng phát triển thành kết quả cụ thể.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở, chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ cần phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực được phân công, phối hợp cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Chất lượng, hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân phải là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ./.

Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười trao Quyết định số 5175/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Cao Sơn Dũng, Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.