Phú Thọ: Đường bê tông hơn 2,4 tỷ đồng bong tróc, chính quyền vào cuộc kiểm tra

Trước thông tin dư luận và báo chí phản ánh về dấu hiệu bất thường trên bề mặt tuyến đường bê tông tại thôn Hiền Đa, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, chính quyền địa phương cho biết các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình. Vị trí bong tróc hiện được giữ nguyên để cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân và chất lượng công trình trước khi quyết định phương án xử lý.

Ghi nhận của phóng viên sáng 3/11 tại thôn Hiền Đa, phần lớn mặt đường bê tông hiện tương đối bằng phẳng với chiều dài hơn 600m, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, tại một vị trí với khoảng hơn 4m chiều ngang mặt đường, bề mặt có dấu hiệu bong tróc, tách lớp vật liệu được bổ sung sau thi công; độ cao tại vị trí này cũng có sự khác biệt so với các đoạn liền kề (cao hơn khoảng 5 đến 7cm).

Theo người dân sinh sống gần vị trí này thì hiện tượng mặt bê tông tại vị trí này cao hơn hẳn so với mặt bằng chung cả tuyến đặt ra yêu cầu kiểm tra để xác định mức độ ảnh hưởng đến kết cấu bê tông bên dưới, thay vì chỉ đánh giá qua biểu hiện bên ngoài.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng thôn Hiền Đa cho biết, công trình cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6/2025, đúng thời điểm có mưa lớn. Sau khi bề mặt bê tông bị ảnh hưởng bởi mưa (sáng 28/6/2025), những người thợ thi công quay lại bổ sung vữa xi măng để xử lý do mưa to bị xối lớp xi măng bề mặt. Sau hơn một năm sử dụng, nhiều khả năng đoạn xử lý bổ sung bê tông này không hoàn toàn kết dính với lớp bê tông đổ trước đó dẫn đến bong tróc, với độ dày khoảng 1 đến 2cm.

Cùng quan điểm với ông Trưởng thôn, chị L, ông T sinh sống gần vị trí bị phản ánh bong tróc cho rằng, mưa lớn có thể đã làm ảnh hưởng lớp hồ xi măng trên bề mặt bê tông mới thi công. Việc bổ sung vật liệu xi cát sau đó có thể là yếu tố liên quan đến tình trạng tách lớp bê tông như hiện nay.

Lý giải về dấu hiệu bất thường (bong tróc trên bề mặt tuyến đường bê tông tại thôn Hiền Đa) của người dân, ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Việt cho biết, công trình được triển khai trong giai đoạn trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình thực hiện gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh một số nội dung thiết kế và kéo dài do điều kiện thời tiết. Đến cuối tháng 6/2025, các hạng mục cơ bản hoàn thành.

Theo ông Phú, sau khi thi công bê tông tại khu vực đang được phản ánh, mưa lớn trong đêm xuất hiện khiến một phần bề mặt bị ảnh hưởng. Đơn vị thi công sau đó xử lý bằng cách bổ sung lớp vữa xi măng, cát. Qua thời gian sử dụng, lớp vật liệu này xuất hiện bong tróc, tách khỏi bề mặt bên dưới.

Hiện tượng bong tróc này có thể liên quan đến tác động của thời tiết và việc đội thợ thi công chưa xử lý triệt để phần bề mặt bị ảnh hưởng do mưa trước đó; đồng thời khẳng định, phần bê tông bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo quy định

Tài liệu do phóng viên tiếp cận cho thấy, tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 28/3/2025, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Việt phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ cổng ông Oanh đến cổng bà Nghiệp, khu Hiền Đa 1.

Theo thiết kế điều chỉnh, tuyến đường dài 530,62m, nền đường rộng 4 m, mặt đường rộng 3,5m; mặt đường bằng bê tông xi măng mác 250, dày 20cm, trên lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm. Đây là chiều dài trong hồ sơ thiết kế điều chỉnh, cần phân biệt với các số liệu ước lượng chiều dài tuyến từ thực địa.

Vị trí xử lý bổ sung lớp vữa xi măng, cát sau khi thi công hiện cao hơn mặt bằng chung cả tuyến khoảng 5-7cm, đang có biểu hiện bong tróc. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Quyết định cũng xác định tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là trên 2,4 tỷ đồng, giảm hơn 1,5 tỷ đồng so với mức được duyệt trước đó. Hồ sơ thể hiện một số hạng mục, khối lượng và chi phí đã được điều chỉnh. Tuy nhiên, chỉ từ việc giảm tổng mức đầu tư không thể suy ra nguyên nhân bong tróc hoặc kết luận về chất lượng thi công. Việc đánh giá cần dựa trên thiết kế được phê duyệt, khối lượng thực hiện, hồ sơ giám sát, nghiệm thu và kết quả kiểm tra chuyên môn.

Liên quan trách nhiệm quản lý, ông Nguyễn Trọng Phú nhìn nhận, chính quyền xã cũng có phần trách nhiệm do việc theo dõi, kiểm tra tại một số thời điểm chưa thực sự sát sao. Theo ông Phú, thời điểm công trình cơ bản hoàn thành trùng với giai đoạn địa phương tập trung nhiều công việc chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính. Dù vậy, ông Phú khẳng định địa phương không né tránh trách nhiệm nếu chất lượng công trình không bảo đảm.

Phó Chủ tịch xã Hùng Việt khẳng định, hiện tượng bong tróc được ghi nhận chỉ tại một vị trí cục bộ. Song, thay vì chỉ xem xét khu vực xảy ra bong tróc, các đơn vị liên quan đã vào cuộc kiểm tra, rà soát hiện trạng toàn tuyến để đánh giá khách quan, làm rõ những vấn đề người dân quan tâm.

Về hướng xử lý hiện tượng bong tróc, Phó Chủ tịch xã Hùng Việt cho hay, hiện xã chưa chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa ngay vị trí bong tróc mà giữ nguyên hiện trạng, tạo điều kiện để cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng. Ngày 3/11, một số cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình nhằm có cơ sở đánh giá khách quan, giúp người dân yên tâm

Ông Phú cho biết, công trình vẫn trong thời gian bảo hành. Trường hợp kết quả kiểm tra xác định chất lượng bê tông không đáp ứng yêu cầu, địa phương sẽ chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay. Chính quyền xã khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương.

Dự án đường bê tông nông thôn tại thôn Hiền Đa, xã Hùng Việt được đầu tư xây dựng với kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của người dân. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm đưa vào sử dụng, đường đã xuất hiện bong tróc cục bộ 1 vị trí với chiều dài khoảng hơn 4m (chiều ngang tuyến đường) khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Phản ánh về dấu hiệu bất thường của công trình là một kênh thông tin góp phần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Trong khi chờ kết luận chuyên môn, điều cần thiết là tiếp tục kiểm tra khách quan, không vội khẳng định toàn tuyến kém chất lượng nhưng cũng không xem nhẹ hiện tượng bong tróc đã được ghi nhận. Việc xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý sẽ góp phần bảo đảm chất lượng công trình, quyền lợi của người dân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư./.

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