Hơn 4.230 tỷ đồng đầu tư ba tuyến giao thông trọng điểm ở Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông với 3 dự án trọng điểm gồm: Đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863; Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878) và mở rộng Quốc lộ 30.

Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.230 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, khơi thông các điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, trong 2 dự án giao thông vừa được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án Đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863 có tổng mức đầu tư lớn nhất với 2.077 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 600 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 20,4 km, gồm tuyến chính dài 14,27 km và tuyến nhánh ĐT.861B (theo quy hoạch) dài 6,13 km. Tuyến chính có điểm đầu tại nút giao đường Lê Quý Đôn và đường Lê Đức Thọ, thuộc xã Tháp Mười; điểm cuối kết nối trực tiếp với ĐT.861B (theo quy hoạch), thuộc xã Mỹ Thiện. Tuyến nhánh bắt đầu từ khu dân cư khu vực Ngã Sáu Bằng Lăng, xã Mỹ Thiện và kết thúc tại ranh xã Hậu Mỹ.

Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường láng nhựa rộng 11 m; xây dựng 10 cầu trên tuyến với khổ cầu rộng 12 m, tải trọng thiết kế HL93. Dự án triển khai trên địa bàn các xã Tháp Mười, Thanh Mỹ và Mỹ Thiện, thời gian thực hiện dự kiến 4 năm.

Đồng Tháp đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần hoàn thiện trục ngang ĐT.845, kết nối vùng kinh tế-xã hội biên giới, vùng kinh tế nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười với khu vực kinh tế-xã hội trung tâm dọc sông Tiền. Công trình còn từng bước khắc phục các điểm nghẽn giao thông tại khu vực Ngã Sáu Mỹ Trung và những vị trí vượt kênh lớn, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Đáng chú ý, tuyến đường tăng cường kết nối giữa các địa bàn thuộc tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây, tạo điều kiện liên thông vùng nguyên liệu nông sản với các khu công nghiệp, trung tâm logistics. Qua đó, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư vào khu vực.

Cùng đó, dự án Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878) có tổng mức đầu tư hơn 698 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 273 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài khoảng 3,9 km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 1 - ĐT.870B hiện hữu, điểm cuối giao với ĐT.878, đi qua địa bàn phường Trung An, xã Châu Thành và xã Long Hưng.

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến đường có nền rộng 17,5 m, mặt đường láng nhựa rộng 16,5 m; xây dựng mới cầu Chợ Bưng rộng 18,5 m, tải trọng HL93 cùng hệ thống thoát nước, đèn tín hiệu, an toàn giao thông và chiếu sáng tại các nút giao, vị trí cầu. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm.

Sau khi hoàn thành, tuyến ĐT.870B sẽ tăng cường kết nối Quốc lộ 1 với ĐT.864 và ĐT.878, đồng thời tạo điều kiện kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp Mỹ Tho, Tân Phước, Tân Hương và Long Giang. Đây cũng là một trong những tuyến giao thông góp phần mở rộng hành lang liên kết vùng, kết nối với tỉnh Vĩnh Long thông qua cầu Rạch Miễu 2.

Trước đó, ngày 30/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 30 với tổng mức đầu tư hơn 1.455 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 25,88 km, điểm đầu giao đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (thuộc xã Thanh Hưng), điểm cuối tại nút giao An Bình (thuộc phường Mỹ Trà).

Dự án nâng cấp tuyến đường hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m; đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đông dân cư và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông. Công trình đi qua địa bàn các xã Thanh Hưng, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung, Mỹ Thọ, thời gian thực hiện dự kiến 4 năm.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc mở rộng Quốc lộ 30 là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyến đường giữ vai trò kết nối khu vực Mỹ Tho, Cái Bè, An Hữu của tỉnh Tiền Giang trước đây với vùng kinh tế động lực Cao Lãnh, góp phần hình thành chuỗi liên kết nông nghiệp, công nghiệp và logistics.

Đồng thời, Quốc lộ 30 sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ tăng cường kết nối các hành lang kinh tế dọc sông Tiền, nội địa Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới với hệ thống cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu, Quốc lộ 1 và hoạt động thương mại qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Việc triển khai đồng bộ 3 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 4.230 tỷ đồng được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí logistics và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hạ tầng giao thông được cải thiện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nông sản, thủy sản, kết nối các vùng sản xuất với khu công nghiệp, trung tâm thương mại và dịch vụ.

Đây là một trong những nền tảng quan trọng để Đồng Tháp khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên./.

Cử tri Đồng Tháp Mười đề nghị nâng cấp Quốc lộ 62, xây hạ tầng kết nối liên vùng Nhiều cử tri Đồng Tháp Mười kiến nghị cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng cầu, đường kết nối liên vùng nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.