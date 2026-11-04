Lạng Sơn động thổ xây cầu hơn 157 tỷ đồng bắc qua sông Kỳ Cùng

Ngày 4/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam nối hai bờ sông Kỳ Cùng góp phần kết nối không gian phát triển, tạo động lực xây dựng đô thị Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Mạnh Tuấn - đại diện chủ đầu tư dự án thông tin, dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam có tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 286 m, bao gồm cầu và đường dẫn hai đầu cầu; trong đó cầu dài 135,75 m, rộng 17 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Điểm đầu kết nối với đường Hùng Vương thuộc phường Lương Văn Tri; điểm cuối kết nối với khu vực nút giao đường Nguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Đông Kinh. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng và chiếu sáng trang trí.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh, đây là công trình giao thông có ý nghĩa thiết thực đối với khu vực đô thị trung tâm của tỉnh, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối hai bờ sông Kỳ Cùng, chỉnh trang không gian đô thị và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Để nguồn vốn đầu tư sử dụng hiệu quả, công trình hoàn thành đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả sau đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi công đảm bảo tiến độ từng giai đoạn, hạng mục của dự án.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ; chủ động xử lý hoặc kịp thời đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để chậm tiến độ.

Ủy ban Nhân dân phường Lương Văn Tri, Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, phối hợp triển khai đầy đủ quy trình, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; đồng thời làm tốt việc tuyên truyền, vận động, công khai đầy đủ các chế độ, chính sách; lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn kêu gọi nhân dân khu vực dự án chia sẻ, đồng thuận và phối hợp với chính quyền, chủ đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công công trình vì mục tiêu chung là xây dựng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nâng cao chất lượng đô thị và điều kiện sống của người dân...

Sông Kỳ Cùng là con sông duy nhất tại miền Bắc Việt Nam chảy theo hướng Đông Nam-Tây Bắc, ngược lại với hướng Tây Bắc-Đông Nam phổ biến của hầu hết các hệ thống sông ngòi trong khu vực, do đó người dân địa phương thường gọi đây là “dòng sông chảy ngược.” Đây là một trong những con sông chính chảy qua nhiều xã, phường của tỉnh Lạng Sơn và là phụ lưu của hệ thống sông Tây Giang (Trung Quốc)./.

Phú Thọ: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường kết nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai, với tổng vốn gần 4.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.