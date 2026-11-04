Ứng dụng AI trong bảo dưỡng tàu bay, tối ưu hoạt động khai thác hàng không

Trong khuôn khổ chương trình Triển lãm và diễn đàn Hàng không Việt Nam vào sáng 4/11, Vietnam Airlines, Tập đoàn FPT và Skywise - đơn vị cung cấp dịch vụ số của Airbus đã trao biên bản hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hàng không.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ kết hợp kinh nghiệm khai thác và nguồn dữ liệu của Vietnam Airlines, thông tin từ nền tảng Skywise của Airbus, cùng năng lực công nghệ, tích hợp hệ thống và phát triển AI của FPT. Trên cơ sở đó, các bên nghiên cứu những ứng dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu, nâng cao chất lượng ra quyết định và tối ưu hoạt động khai thác hàng không.

Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm là nâng cao độ tin cậy của đội tàu bay, hỗ trợ công tác kỹ thuật-bảo dưỡng và xử lý các tình huống gián đoạn khai thác. Đây là những hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lịch bay, hiệu quả sử dụng đội tàu bay và chất lượng phục vụ hành khách.

Theo định hướng này, các bên sẽ nghiên cứu khả năng kết hợp dữ liệu kỹ thuật từ nền tảng Skywise với kế hoạch bảo dưỡng, tình trạng sẵn sàng của phụ tùng và lịch khai thác. Việc phân tích, tổng hợp các nguồn thông tin này được kỳ vọng cải thiện khả năng dự báo, hỗ trợ lập kế hoạch bảo dưỡng và nâng cao mức độ sẵn sàng khai thác của tàu bay.

Đối với các tình huống gián đoạn khai thác, AI được nghiên cứu nhằm hỗ trợ đánh giá các phương án điều chỉnh và khôi phục hoạt động dựa trên dữ liệu liên quan. Qua đó, Vietnam Airlines hướng tới rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến lịch bay và giảm thiểu bất tiện cho hành khách.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của chương trình hợp tác là bảo đảm quyền sở hữu và bảo mật dữ liệu. Theo thỏa thuận, dữ liệu khai thác thuộc quyền sở hữu của Vietnam Airlines, FPT và Skywise không được sử dụng dữ liệu này để huấn luyện các mô hình AI hoặc cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của tất cả các bên.

Quy định này nhằm bảo đảm Vietnam Airlines duy trì quyền kiểm soát dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, phát triển và đánh giá các ứng dụng công nghệ, đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng hợp tác trong tương lai.

Xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) là những động lực then chốt cho sự phát triển dài hạn, theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Hãng hướng tới nâng cao độ tin cậy của đội tàu bay, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và cải thiện hiệu quả khai thác.

“Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030,” ông Thắng tin tưởng.

Vietnam Airlines hợp tác cùng FPT và Skywise thúc đẩy ứng dụng AI trong lĩnh vực hàng không. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software (Tập đoàn FPT) đánh giá AI đang mở ra những cơ hội mới, giúp ngành hàng không đổi mới phương thức vận hành và tạo thêm các động lực tăng trưởng. Thông qua hợp tác với Airbus và Vietnam Airlines, FPT mong muốn phát huy năng lực AI và kỹ thuật để giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành hàng không; đồng thời kết nối kinh nghiệm chuyên sâu của các đối tác toàn cầu với nguồn nhân lực công nghệ tại Việt Nam.

Ông Marc Lemeilleur, Tổng Giám đốc Skywise cho biết Skywise phát huy tối đa giá trị khi được phát triển thông qua sự hợp tác với các hãng hàng không và đối tác công nghệ chiến lược có khả năng khai thác dữ liệu để giải quyết những bài toán thực tế trong vận hành.

Ông Marc Lemeilleur đánh giá Vietnam Airlines mang đến những kinh nghiệm và góc nhìn thực tiễn từ hoạt động khai thác hàng không, trong khi FPT đóng góp năng lực kỹ thuật và tích hợp hệ thống để hiện thực hóa các giải pháp trên quy mô lớn./.

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới Vietnam Airlines sẽ chủ động hơn về nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước làm chủ công nghệ mô phỏng và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đội tàu bay trong giai đoạn tới.