Thành phố Huế lần đầu đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa gần 1.000km

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật robot diễn ra từ ngày 30/10 đến 4/11/2026, tại Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên tổ chức đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa, kết nối hai hệ thống robot Kangduo SR2000 đặt ở Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), với khoảng cách gần 1.000km.

Đây là bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu.

Điểm nhấn của chương trình là việc các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế do Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, trực tiếp điều khiển hệ thống phẫu thuật robot ở Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để thực hiện đào tạo và hướng dẫn các kỹ thuật phẫu thuật robot trên thực nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đầu cầu Huế, các thao tác của phẫu thuật viên được truyền qua mạng 5G chuyên dụng, độ trễ thấp, hình ảnh 3D độ nét cao đến hệ thống robot tiếp nhận tín hiệu tức thời và thực hiện chuẩn xác các kỹ thuật phẫu tích, cắt đốt, khâu nối trên động vật thực nghiệm.

Phiên mổ diễn ra dưới sự điều phối trực tuyến của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân và Tiến sỹ, bác sỹ Hồ Văn Linh (đều là Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế) cùng êkíp kỹ thuật chuyên sâu tại đơn vị.

Các phẫu thuật robot được thực hiện trực tuyến gồm cắt túi mật, cắt gan bán phần, phẫu thuật nối vị tràng, phẫu thuật cắt thận bán phần và toàn phần... Ngoài ra, học viên còn trực tiếp thực hiện các phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm Bệnh viện Trung ương Huế.

Chương trình có sự tham gia của Ban Giám đốc hai bệnh viện, đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên cùng 25 học viên học trực tiếp và gần 200 học viên tham gia trực tuyến đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước như, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Shing Mark, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bệnh viện quân đội và nhiều cơ sở y tế khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về khóa đào tạo, bác sỹ chuyên khoa 2 Ngô Thị Thanh Thảo, Bệnh viện Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết các học viên được đội ngũ chuyên gia hướng dẫn tận tình, từ lý thuyết đến thực hành, đặc biệt là những nội dung về xu hướng phát triển, tính năng và khả năng ứng dụng robot trong điều trị.

Trong 6 ngày đào tạo, học viên học tập từ 8 giờ đến 21-22 giờ, được thực hành trên động vật với quy trình gây mê tương tự phẫu thuật trên người bệnh. Qua đó, học viên có điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng làm chủ thiết bị và tự tin hơn khi triển khai những ca phẫu thuật robot cơ bản.

Trên thế giới, phẫu thuật trực tuyến (Telesurgery) từ hàng ngàn km đã được bắt đầu thực hiện trong những năm gần đây với sự phát triển của khoa học- công nghệ. Tiếp cận với phương pháp này sẽ tạo động lực mới trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại của Bệnh viện Trung ương Huế.

Việc trực tiếp điều khiển robot thực hiện phẫu thuật trực tuyến gần 1.000km không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ mà còn thể hiện năng lực đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện cho các cơ sở y tế tại Việt Nam./.

Phẫu thuật robot mở ra triển vọng điều trị thoát vị thành bụng phức tạp Các dụng cụ phẫu thuật robot có khả năng uốn cong và xoay linh hoạt tương tự cổ tay con người, đồng thời cung cấp hình ảnh phóng đại 3 chiều về khu vực phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng.