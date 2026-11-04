Cảnh báo tình trạng nhiều người mắc sai lầm khi tự cắt kính lão sau tuổi 40

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Ophthalmology gần đây nhất, thế giới có khoảng 1,8 tỷ người mắc lão thị, trong đó 826 triệu người bị suy giảm thị lực nhìn gần do chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ.

Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo về giảm phụ thuộc kính lão cho người tuổi 40+, Thạc sỹ Đinh Thị Phương Thủy - Chuyên gia nhãn khoa, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết, tình trạng lão thị thường bắt đầu xuất hiện từ khoảng 40 tuổi và ngày càng rõ hơn theo tuổi tác. Với những người làm việc văn phòng, việc thường xuyên sử dụng máy tính hoặc có nhu cầu đọc tài liệu, lão thị có thể gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và công việc.

Bác sỹ Phương Thủy cho hay, qua quá trình thăm khám trong nhiều năm, một trong những vấn đề đáng lưu ý là nhiều người trung niên với tâm lý ngại đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt. Nhiều người cho rằng việc khám mắt mất thời gian, trong khi lão thị là biểu hiện sinh lý thông thường nên chỉ cần mua kính hoặc cắt kính để sử dụng. Tuy nhiên, để xác định chính xác số kính, người bệnh cần được thăm khám, đánh giá chức năng thị giác và khả năng điều tiết của mắt. Kết quả đo khúc xạ bằng máy chỉ là một phần trong quá trình đánh giá, không phải căn cứ duy nhất để đưa ra đơn kính.

Trong thực tế, các bác sỹ đã gặp nhiều trường hợp sử dụng kính không đúng số độ trong thời gian dài. Việc đeo kính không phù hợp có thể khiến mắt thường xuyên mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến khả năng làm việc và sinh hoạt.

Bác sỹ Thuỷ cũng lưu ý thêm, đáng chú ý, tình trạng xác định sai số kính không chỉ xảy ra ở người trung niên mà còn gặp ở trẻ em. Có những trẻ khi đo bằng máy xuất hiện độ cận do hoạt động điều tiết của mắt, nhưng thực chất không bị cận thị. Nếu không được thăm khám đầy đủ, trẻ có thể được chỉ định kính không phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu như nhìn gần khó khăn, thường xuyên phải đưa điện thoại hoặc sách báo ra xa để đọc, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và lựa chọn phương án điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh các phương pháp can thiệp, theo các chuyên gia nhãn khoa, người ngoài 40 tuổi vẫn cần duy trì thói quen chăm sóc mắt khoa học. Khi đọc sách hoặc làm việc với máy tính, có thể áp dụng quy tắc 20-20-20: sau mỗi 20 phút nhìn gần, hãy nhìn ra xa khoảng 6 mét trong 20 giây. Cách này giúp mắt thư giãn, giảm cảm giác mỏi khi phải tập trung lâu.

Bên cạnh đó, mọi người cần quan tâm ánh sáng nơi làm việc cũng cần được điều chỉnh phù hợp, bảo đảm đủ sáng, phân bố đều và không gây chói. Người làm việc nhiều với thiết bị điện tử nên chủ động thay đổi hoạt động, đứng dậy vận động và cho mắt nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian tập trung./.

Báo động cận thị học đường khi nhiều trẻ giảm thị lực từ rất sớm Cận thị học đường gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và học tập của trẻ. Vì vậy, việc khám sàng lọc và kiểm soát từ sớm là cần thiết để phòng ngừa biến chứng.