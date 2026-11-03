Đồng Nai giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là quy định tại quyết định số 105/2006/QĐ-UBND vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Theo đó, quyết định này quy định mức hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đối với doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Đồng Nai; doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuê đất trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo quy định tại Khoản Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Các doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ, bao gồm: doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật công nghệ cao và thuộc loại hình kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật về thống kê; doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Sở Tài chính phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế thành phố Đồng Nai cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện thủ tục hoàn trả khoản hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ theo quy định tại Nghị định số 20/2026/NĐ-CP và quy định tại Quyết định này.

Đối với các doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ, cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp theo quy định bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng, cơ quan, tổ chức hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ, rà soát thông tin, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp bảo đảm tính đầy đủ, chính xác; hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị để theo dõi, tổng hợp, xác nhận đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ trước khi gửi Sở Tài chính để thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Hiện thành phố Đồng Nai có 89 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích lên tới hơn 43.386 ha. Cùng đó, thành phố còn có 1 khu kinh tế quy mô 25.864 ha và 1 khu công nghệ cao quy mô 497 ha.

Các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố thu hút hàng chục ngàn doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho khoảng 800.000 lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đồng Nai./.

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