Techcombank thông báo nâng cấp hệ thống phục vụ trải nghiệm khách hàng

Nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sẽ triển khai nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) từ 19 giờ 00 ngày 07/11/2026 đến 08 giờ 00 ngày 08/11/2026 (Chủ Nhật). Việc nâng cấp hệ thống nằm trong kế hoạch để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu năng vận hành và mang đến giao dịch thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trong thời gian nâng cấp, một số dịch vụ của ngân hàng có thể bị gián đoạn tạm thời. Các dịch vụ hoạt động bình thường: Dịch vụ POS và giao dịch sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) không yêu cầu nhập mới thông tin thẻ. Techcombank sẽ tập trung nguồn lực rút ngắn tối đa thời gian triển khai, tuy nhiên tùy thuộc tình hình thực tế, thời gian hoàn tất có thể sớm hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến và sẽ được Techcombank cập nhật thường xuyên tới khách hàng qua các kênh thông tin chính thức.

Để đảm bảo các giao dịch không bị ảnh hưởng, Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thực hiện các giao dịch quan trọng trước thời gian nâng cấp từ 19 giờ 00 ngày 07/11/2026 đến 08 giờ 00 ngày 08/11/2026.

Đặc biệt lưu ý, nhằm tránh bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt/lừa đảo, Techcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, OTP hay mật khẩu ngân hàng hay nhấn vào các đường link giả mạo/chứa mã độc.

Với các hỗ trợ khẩn cấp, Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7 của Techcombank: Khách hàng cá nhân: 1800 588 822 và khách hàng doanh nghiệp 1800 6556.

Techcombank luôn tiên phong ứng dụng công nghệ và số hóa nhằm nâng cao giá trị và trải nghiệm cho khách hàng. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực công nghệ của Techcombank, hướng tới cung cấp những trải nghiệm ngân hàng số ngày càng nhanh chóng, ổn định, an toàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Kết thúc quý 3, Techcombank có hơn 19,1 triệu khách hàng Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục 10.400 tỷ đồng trong quý 3/2026, đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng lên mức 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Kết quả này được thúc đẩy trên nền tảng đa dạng các nguồn thu trong quý 3/2026, với thu nhập lãi thuần tăng 17,9% so với cùng kỳ lên 11.700 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 44,6% lên 4.200 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả thực thi chiến lược và công tác quản trị rủi ro chặt chẽ. Những kết quả này phản ánh động lực tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank và hệ sinh thái ngày càng vững mạnh và đa dạng./.

Techcombank sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, tăng vốn điều lệ Techcombank chuẩn bị phát hành hơn 3,5 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ, nâng tổng vốn lên hơn 106.593 tỷ đồng sau các đợt phát hành.