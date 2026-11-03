Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong mười tháng

Ngày 3/11, Cục Thống kê công bố quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong mười tháng của năm 2026 tăng mạnh 34,3% so với cùng kỳ, dù số lượng giảm nhẹ 0,4%.

Theo Cục thống kê, tổng thể về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong mười tháng cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt về chất lượng và quy mô nguồn vốn tham gia vào thị trường.

Tính chung mười tháng, cả nước ghi nhận gần 162,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 2,14 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 799,4 nghìn người. Dù số lượng doanh nghiệp và số lao động giảm lần lượt 0,4% và 17,4% so với cùng kỳ năm trước, song nguồn vốn đăng ký ghi nhận mức tăng lên tới 34,3%.

Theo đó, quy mô vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn này đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu tính cả nguồn vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong mười tháng qua đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6%, đồng thời thị trường cũng ghi nhận gần 81,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong mười tháng đạt hơn 243,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 4,8%, tương đương bình quân mỗi tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Xét theo từng khu vực kinh tế, dòng vốn và sự quan tâm của giới đầu tư đang hướng mạnh vào khối sản xuất và nông nghiệp. Cụ thể, trong mười tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng đón nhận gần 40 nghìn doanh nghiệp mới, tăng 9,1%. Trong khi đó, khu vực dịch vụ dù chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 120,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới nhưng lại ghi nhận mức sụt giảm 3,4% so với cùng kỳ.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Tính riêng trong tháng Mười, đà phục hồi về quy mô nguồn vốn đã thể hiện rõ nét. Cả nước có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 254,8 nghìn tỷ đồng và gần 66,3 nghìn lao động. So với tháng Chín, số doanh nghiệp tăng 8,7% và vốn đăng ký tăng mạnh 45,0%, song số lao động giảm 12,1%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, lượng vốn đăng ký trong tháng Mười tăng 47,7% trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp giảm 29,9% và lao động giảm 29,2%. Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới trong tháng Mười đạt tới 20,2 tỷ đồng, tăng 33,3% so với tháng trước và tăng 110,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tháng Mười cũng ghi nhận gần 11,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong mười tháng là gần 92 nghìn doanh nghiệp, giảm 12,7% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 33,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lên tới gần 56,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 109,8%. Trung bình mỗi tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Chỉ tính riêng trong tháng Mười, cả nước có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước, 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, giảm 14,3% và 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,1% so với tháng Chín./.

Chỉ số sản xuất công nghiệp mười tháng tăng 12,4%, cao nhất giai đoạn 2019-2026 Tính chung mười tháng qua, sự khởi sắc được thể hiện qua vai trò dẫn dắt của ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 13%, đóng góp tới 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.