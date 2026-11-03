Thu ngân sách ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 96,4% dự toán năm

Ngày 3/11, Cục Thống kê công bố thu ngân sách Nhà nước mười tháng năm 2026 ước tăng 11% và chi ngân sách tăng 14,8% so với cùng kỳ, đảm bảo tốt nhu cầu phát triển.

Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục duy trì tiến độ tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước mười tháng năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 96,4% dự toán năm. Riêng trong tháng Mười, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 251,5 nghìn tỷ đồng.

Đóng góp chủ đạo vào kết quả này là khoản thu nội địa với lũy kế mười tháng đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán năm, chiếm 86,2% tổng thu và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng Mười, thu nội địa ước đạt 222,3 nghìn tỷ đồng.

Tiếp đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong mười tháng ước đạt 275,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 99,2% dự toán năm, chiếm 11,3% tổng thu và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng 2,3% trong tổng thu, thu từ dầu thô lại ghi nhận mức vượt dự toán rất cao, đạt 56,3 nghìn tỷ đồng trong mười tháng, bằng 131% dự toán năm và tăng vọt 38,3% so với cùng kỳ. Riêng tháng Mười, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 22,3 nghìn tỷ đồng và thu từ dầu thô đạt 6,3 nghìn tỷ đồng.

Về công tác điều hành ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước mười tháng ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng Mười, con số chi ước tính đạt gần 235 nghìn tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản trả nợ đến hạn. Đồng thời, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi trả đúng hạn các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, cơ cấu chi cho thấy chi thường xuyên đạt 1.280 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm và tăng 2,2% so với cùng kỳ. Khoản chi này hiện chiếm 60,7% tổng chi ngân sách Nhà nước, nhỉnh hơn so với mục tiêu tỷ trọng chi thường xuyên của cả năm 2026 là 57,3%.



Trong khi đó, chi đầu tư phát triển ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 49,7%, đạt gần 735 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 65,6% dự toán. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển hiện chiếm 34,9% tổng chi, bám sát mục tiêu 35,5% của cả năm, thể hiện quyết tâm thúc đẩy các nguồn lực đầu tư dài hạn. Cuối cùng, chi trả nợ lãi đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán, chiếm 4,3% tổng chi và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước./.

CPI tháng Mười tăng 0,20% chủ yếu do giá nhiên liệu điều chỉnh tăng lên CPI tháng 10/2026 tăng 0,20% so với tháng trước, chủ yếu do giá nhiên liệu đi lên. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57%, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.