Vốn FDI thực hiện mười tháng lập đỉnh cùng đầu tư công tăng trưởng bứt phá

Ngày 3/11, Cục Thống kê công bố vốn đầu tư công mười tháng năm 2026 thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 69% kế hoạch, tăng 19,8% đồng thời dòng vốn FDI giải ngân cũng đạt mức kỷ lục 24,08 tỷ USD trong 5 năm qua, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bức tranh kinh tế vĩ mô tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Chỉ tính riêng tháng Mười, vốn đầu tư từ ngân sách ước đạt 121,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 783,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch năm. Động lực chính đến từ phần vốn do địa phương quản lý với 671,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%. Trong khi đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 112,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6%. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đạt 27,3 nghìn tỷ đồng, giảm 48,3%; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm 48,5%; Bộ Y tế đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 1 nghìn tỷ đồng, giảm 25,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 636,5 tỷ đồng, giảm 15,4%.

(Ảnh: Cục Thống kê)

Bên cạnh đó, sức hút của môi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục được khẳng định qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mức giải ngân 24,08 tỷ USD trong mười tháng không chỉ tăng 13,1% so với cùng kỳ, đây là số thực hiện cao nhất của cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Trong đó, gần 83% dòng tiền giải ngân, tương đương 19,96 tỷ USD đã chảy vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế còn được minh chứng qua lượng vốn đăng ký mới đạt 30,73 tỷ USD từ 3.478 dự án, tăng 4,7% về số lượng và gấp 2,2 lần về quy mô vốn. Hiện, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,81 tỷ USD và Luxembourg đạt 4,99 tỷ USD. Cùng với đó, nền kinh tế ghi nhận 1.079 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn tăng thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% và hơn 2.600 lượt góp vốn, mua cổ phần đạt 7,99 tỷ USD, tăng 49,6%.

Tính tổng cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh, Việt Nam thu hút 46,86 tỷ USD, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế tuyệt đối với 24,19 tỷ USD.

Ở bình diện vươn ra biển lớn của doanh nghiệp nội địa cũng chứng kiến bước tăng trưởng, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cấp mới và điều chỉnh đạt 3,41 tỷ USD, cao gấp 3,1 lần so với cùng kỳ. Dòng vốn chủ yếu hướng vào các lĩnh vực chuyên môn, khoa học công nghệ, vận tải kho bãi và năng lượng. Trong số 37 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận vốn, Lào là điểm đến dẫn đầu với 670,9 triệu USD, theo sát là Cộng hòa Dominica đạt 560 triệu USD và Campuchia với 487 triệu USD./.

Chỉ số sản xuất công nghiệp mười tháng tăng 12,4%, cao nhất giai đoạn 2019-2026 Tính chung mười tháng qua, sự khởi sắc được thể hiện qua vai trò dẫn dắt của ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 13%, đóng góp tới 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.