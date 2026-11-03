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Giá vàng ngày 3/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, sáng 3/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,200-141,200 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Sáng 3/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết ở mức 138,200-141,200 triệu đồng/lượng. (Nguồn: Vietnam+)
Sáng 3/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết ở mức 138,200-141,200 triệu đồng/lượng. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng 3/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm với mức tăng hơn 2% trong phiên 2/11, nhờ đà giảm của giá dầu giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào cuối tuần này.

Vào lúc 18 giờ 49 phút GMT (hay 1 giờ 49 phút sáng ngày 3/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,1% lên 3.954,41 USD/ounce, sau khi từng chốt phiên 30/10 với mức giảm 3,6% và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 1,8%, lên 3.969,60 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 3/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,200-141,200 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 3/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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