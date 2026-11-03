Giá dầu lao dốc hơn 7% khi Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đàm phán

Giá dầu thế giới giảm hơn 7% trong phiên 2/11, sau khi Mỹ và Iran phát đi tín hiệu sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn tám tháng tại Trung Đông.

Diễn biến này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự và gián đoạn nguồn cung năng lượng, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Tính đến 23 giờ 13 phút ngày 2/11 GMT (tức 6 giờ 13 phút sáng 3/11 giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống 104,77 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7,66 USD, tương đương 7,3%, xuống 96,46 USD/thùng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải quyết xung đột với Iran thông qua đàm phán thay vì tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự.

Tuy nhiên, ông Rubio khẳng định Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công sau bầu cử và vẫn duy trì năng lực quân sự nếu cần thiết.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Pezeshkian cho biết Lãnh đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đã trao cho chính phủ một số thẩm quyền để theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhận định một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ có thể đạt được nếu Mỹ thể hiện thiện chí.

Các bên trung gian hiện tiếp tục thảo luận về đề xuất của Iran đưa ra hồi tháng Chín, trong đó Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, giảm hiện diện quân sự tại khu vực và chấm dứt các biện pháp phong tỏa.

Dù vậy, căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Ngày 31/10, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei kêu gọi quân đội sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ mọi mối đe dọa, cho thấy Iran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn song song với nỗ lực ngoại giao.

Theo ông Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng TD Securities, một phần đáng kể mức tăng của giá dầu gần đây xuất phát từ khoản phụ phí rủi ro địa chính trị.

Triển vọng đàm phán Mỹ-Iran có thể khiến khoản phụ phí này thu hẹp, qua đó gây sức ép giảm giá dầu. Tuy nhiên, ông McKay cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu khi xung đột chưa có kết cục rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh các vụ tấn công tàu chở dầu và hoạt động của lực lượng Houthi tiếp tục đe dọa an ninh hàng hải tại Trung Đông.

Giới phân tích nhận định triển vọng giá dầu thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tiến triển đàm phán Mỹ-Iran và chính sách của Washington sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Những bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng có thể tiếp tục kéo giá dầu đi xuống, trong khi nguy cơ tái bùng phát giao tranh hoặc gián đoạn vận tải năng lượng có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng này./.

Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể lên 140 USD mỗi thùng Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cảnh báo giá dầu thô Brent có thể vọt lên mốc 140 USD/thùng vào năm 2027 nếu sản lượng khai thác tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục sụt giảm sâu.