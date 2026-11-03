Doanh thu quý 3 năm 2026 của Apple vượt dự báo

Tập đoàn công nghệ Apple ngày 2/11 công bố doanh thu quý 3/2026 đạt 114,48 tỷ USD, cao hơn dự báo của Phố Wall, nhờ doanh số iPhone tăng trưởng tích cực.

Đây là báo cáo tài chính đầu tiên của Apple dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc John Ternus, người tiếp quản vị trí này từ ông Tim Cook hồi tháng 9/2026.

Theo số liệu công bố, doanh thu của Apple tăng 12% so với mức 102,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt dự báo 113,39 tỷ USD của giới phân tích. Trong khi doanh số iPhone khả quan, doanh thu iPad không đạt kỳ vọng. Tập đoàn vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip nhớ và linh kiện bán dẫn trên toàn cầu, khiến giá một số sản phẩm như máy Mac và iPad tăng trong năm nay.

Doanh thu iPhone đạt 57,58 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 56,54 tỷ USD của các nhà phân tích do LSEG tổng hợp. Kết quả này bao gồm 8 ngày kinh doanh mẫu iPhone 18 Pro mới. Trước đó, Apple đã tăng giá iPhone thêm 100 USD trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ và một số linh kiện khác bị thắt chặt.

Ông Dan Ives, lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng đầu tư Yorkville Ives & Co, nhận định doanh thu iPhone vượt kỳ vọng, đặc biệt nhờ thị trường Trung Quốc. Theo ông, chu kỳ nâng cấp từ iPhone 17 lên iPhone 18 đang hỗ trợ kết quả kinh doanh của Apple, đồng thời cổ phiếu tập đoàn vẫn duy trì vai trò tương đối ổn định trong bối cảnh nhiều cổ phiếu công nghệ chịu áp lực.

Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Apple gần như không biến động trong phiên giao dịch ngoài giờ. Giới đầu tư đang chờ những số liệu đầu tiên về doanh thu iPhone Duo, mẫu điện thoại cao cấp có giá gần 2.000 USD, được đưa ra thị trường sau khi quý tài chính vừa công bố kết thúc nên chưa được tính vào kết quả lần này.

iPhone Duo được trang bị màn hình gập và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại nhiều cửa hàng Apple ở Mỹ. Tuy nhiên, một số khách hàng phản ánh màn hình xuất hiện vết nứt hoặc đường sáng bất thường gần bản lề, trong một số trường hợp chỉ vài giờ sau khi mở hộp. Apple đã cam kết thay thế những thiết bị gặp lỗi.

Trong tuyên bố về kết quả kinh doanh, ông Ternus không đề cập trực tiếp đến vấn đề này, nhưng đánh giá danh mục sản phẩm hiện tại là tham vọng nhất từ trước đến nay, với các mẫu iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ông Ternus mô tả iPhone Duo là bước thay đổi lớn nhất của dòng sản phẩm kể từ khi iPhone đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên, ông cho biết chưa thể dự báo thời điểm Apple có đủ nguồn cung để đáp ứng toàn bộ nhu cầu đối với mẫu điện thoại màn hình gập này.

Bên cạnh triển vọng doanh thu, mức định giá cổ phiếu Apple cũng là vấn đề được giới phân tích quan tâm. Ông Martin Yang, chuyên gia phân tích tại Oppenheimer, cho biết cổ phiếu Apple đang được giao dịch ở mức khoảng 36 lần lợi nhuận dự kiến trong năm tới. Mức định giá này cao hơn mặt bằng chung của thị trường, trong khi lợi nhuận của tập đoàn được dự báo chỉ tăng khoảng 1%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác.

Một trong những thách thức đáng kể đối với Apple là tình trạng thiếu hụt linh kiện bán dẫn. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi mùa Hè, cựu Tổng Giám đốc Tim Cook từng cho biết trở ngại chính về nguồn cung trong quý 3 là năng lực sản xuất chip bằng công nghệ tiên tiến, vốn được sử dụng để chế tạo các bộ xử lý Apple Silicon.

Nhu cầu chip tăng mạnh trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ trên thế giới đầu tư hàng trăm tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ Trí tuệ Nhân tạo, gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng bán dẫn. Apple cũng gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung chip nhớ từ đối tác lâu năm Micron và bộ xử lý chính dành cho iPhone do TSMC sản xuất.

Ngoài vấn đề nguồn cung, ông Ternus đang xem xét điều chỉnh cơ cấu hoạt động của Apple. Theo Bloomberg News, ông cân nhắc tập trung lại các hoạt động kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường và xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn hơn.

Báo cáo tài chính đầu tiên dưới thời ông Ternus cho thấy doanh thu Apple tiếp tục được hỗ trợ bởi mảng iPhone, song tập đoàn vẫn phải xử lý những thách thức về nguồn cung linh kiện, chi phí sản xuất và hiệu quả đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt./.

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