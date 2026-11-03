Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số, thương mại điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và Thông báo Kế hoạch triển khai Đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026 với tổng kinh phí 50 tỷ đồng nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh giảm chi phí tiếp cận và sử dụng các giải pháp chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Theo kế hoạch, Thành phố cấp phiếu hỗ trợ điện tử để chi trả một phần chi phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thuộc danh mục được phê duyệt. Phiếu được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, thông qua mini app “HANOINEXT,” không quy đổi thành tiền mặt, không được mua bán hoặc chuyển nhượng.

Mức hỗ trợ tối đa có thể lên đến 70% chi phí sản phẩm, dịch vụ, tùy theo danh mục và mức trần áp dụng. Cụ thể, hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với phiếu chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với phiếu thương mại điện tử. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tối đa 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa tối đa 100 triệu đồng.

Hạn mức hỗ trợ của từng sản phẩm, dịch vụ bằng giá công bố trong Danh mục nhân với mức hỗ trợ tối đa (đối với gói nhiều năm là giá cả gói); tổng hạn mức hỗ trợ của phiếu không vượt quá mức trần. Phần vượt mức trần do đối tượng tự thanh toán.

Ví dụ: Một hộ kinh doanh tại làng gốm Bát Tràng (nhóm G1) chọn trên Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử dịch vụ thiết lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử giá 11.880.000 đồng, mức hỗ trợ tối đa công bố trong Danh mục là 50%. Hạn mức hỗ trợ là 5.940.000 đồng, chưa vượt mức trần 20.000.000 đồng. Hộ kinh doanh tự thanh toán 5.940.000 đồng qua cổng thanh toán kết nối với Hệ thống; khoản hỗ trợ 5.940.000 đồng được ngân sách nhà nước thanh toán cho nhà cung cấp.

Ví dụ 2: Một doanh nghiệp nhỏ thuộc nhóm G9 chọn trên Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số các sản phẩm, dịch vụ có tổng giá 150 triệu đồng, giả sử mức hỗ trợ tối đa công bố trong Danh mục của các sản phẩm, dịch vụ là 50%. Hạn mức tính theo tỷ lệ là 75 triệu đồng, vượt mức trần 60 triệu đồng; hạn mức hỗ trợ của phiếu là 60 triệu đồng, doanh nghiệp tự thanh toán 90 triệu đồng.

Đợt 1 ưu tiên các nhóm đối tượng có nhu cầu triển khai ngay trong giai đoạn cuối năm 2026, gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại một số làng nghề truyền thống; chủ thể có sản phẩm OCOP từ 3 sao; doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử; cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cơ sở lưu trú du lịch; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng. Các đối tượng đủ điều kiện khác cũng có thể đăng ký theo nhóm chung.

Việc đăng ký bắt đầu từ 8 giờ ngày 9/11/2026 trên iHanoi, theo nguyên tắc xét duyệt theo thứ tự hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi kinh phí. Thời hạn tiếp nhận đến 17 giờ ngày 4/12/2026 hoặc khi kinh phí được phân bổ hết.

Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử, truy cập “HANOINEXT”, kê khai thông tin, tải giấy tờ cần thiết, lựa chọn nhóm đối tượng và sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Đối tượng thụ hưởng thanh toán phần chi phí của mình qua cổng thanh toán kết nối với hệ thống.

Chương trình được triển khai theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương mại điện tử của cộng đồng kinh doanh Thủ đô./.

Đẩy nhanh thành lập Sàn giao dịch khoa học công nghệ quốc gia trong tháng 11 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, hội nghị bàn về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bước đi mang tính chiến lược nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp.