Vận hành thử nghiệm Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn của Việt Nam

Ngày 3/11, thông tin từ FPT cho biết đã đưa Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm tại Bắc Ninh.

Nhà máy có diện tích 1.600 m2 đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhà máy có công suất tối đa 300 triệu chip mỗi năm, đáp ứng nhu cầu kiểm thử số lượng lớn của các doanh nghiệp.

Nhà máy vận hành theo định hướng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế, gồm: tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường và ISO 45001 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đồng thời, nhà máy triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO 14644, kiểm soát phóng tĩnh điện và áp dụng các phương pháp thử nghiệm độ tin cậy theo tiêu chuẩn chuyên ngành phù hợp với từng sản phẩm.

Nhà máy của FPT sử dụng hệ thống máy kiểm thử tự động (ATE Tester) kết hợp với thiết bị Handler để kiểm tra và phân loại chip. ATE Tester sẽ kiểm tra chức năng và đánh giá khả năng hoạt động của chip, trong khi thiết bị Handler đưa chip vào vị trí kiểm tra và sau đó phân loại chip theo kết quả đạt hoặc không đạt. Khu vực kiểm thử bố trí trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7) để kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư FPT phát triển chương trình kiểm thử phù hợp với từng loại chip. Mỗi dòng chip có chức năng và yêu cầu kỹ thuật khác nhau, các kỹ sư phải xác định những yếu tố cần kiểm tra, thiết lập điều kiện thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Đơn vị này cũng đang nghiên cứu và phát triển nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ tự động hóa quá trình phát triển chương trình kiểm thử chip bán dẫn, từ chuẩn hóa dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật đến thiết kế cấu hình kiểm thử và đánh giá kết quả. Ngoài kiểm thử, nhà máy còn đánh giá độ bền và độ tin cậy của sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu vận hành, nhà máy tập trung kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy của chip, hướng tới cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, khu vực thử nghiệm độ tin cậy sẽ phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. Nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm thử chip./.

AFPT thúc đẩy thu hút chuyên gia giàu kinh nghiệm, mở rộng hợp tác với các trường đại học, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực tập, đào tạo. (Ảnh: FPT)

Doanh nghiệp công nghệ Việt tham gia vào hệ sinh thái AI toàn cầu EON Tech, startup công nghệ Việt vừa được OpenAI xác nhận đạt cấp độ Đối tác toàn cầu (OpenAI Select partner) và là một trong hai doanh nghiệp, cùng với FPT, công bố đạt cấp độ chứng nhận này.